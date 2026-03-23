Trump anuncia que aplazará los ataques contra las centrales eléctricas iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que dio instrucciones para posponer durante cinco días cualquier ataque militar contra centrales eléctricas iraníes, ⁠pocas horas antes de que venciera ⁠un plazo que amenazaba con una mayor escalada del conflicto, que ya se encuentra en su cuarta semana.

Trump afirmó en una publicación en su plataforma Truth Social que Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones "MUY BUENAS Y PRODUCTIVAS" durante los últimos dos días sobre una "RESOLUCIÓN COMPLETA Y TOTAL DE LAS HOSTILIDADES EN ORIENTE MEDIO".

En su mensaje, escrito íntegramente en mayúsculas, afirmó que ordenó al Departamento de Defensa que posponga los ataques a la espera del resultado de las conversaciones en curso.

A las 11:27 GMT, el precio del petróleo referencial Brent perdía cerca de un 7%, a unos 104 dólares el barril.

Trump advirtió el sábado de que las centrales eléctricas iraníes serían destruidas si Teherán no "abría completamente" el estrecho de Ormuz a todo el tráfico marítimo en un plazo de 48 horas. El mandatario estadounidense fijó un plazo que vencía alrededor de las 23:44 GMT del lunes.

Sus comentarios provocaron amenazas de represalias por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, que afirmó en un comunicado el lunes que atacaría las ⁠centrales eléctricas de Israel y las que abastecen ⁠a las bases estadounidenses en ⁠toda la región del golfo Pérsico si Trump concretaba su amenaza de "destruir" la red eléctrica ⁠de Irán.

Más de 2,000 personas han perdido la vida en la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero, lo que ha trastornado los mercados, disparado los costos del combustible, avivado los temores de inflación mundial y sacudido la alianza occidental de la posguerra.

La amenaza de ataques contra las redes eléctricas regionales suscitó el temor a una interrupción masiva del suministro de agua potable ⁠desalinizada y sacudió aún más los mercados petroleros.