Lectura 2:00 min
Petróleo se desploma hasta 13% tras pausa de Trump a ataques a centrales eléctricas de Irán
Los precios del petróleo llegaron a desplomarse más de un 13% la mañana de este lunes, después de que Donald Trump anunció que aplazará cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas iraníes durante cinco días.
Los precios del petróleo llegaron a desplomarse más de un 13% la mañana de este lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aplazará cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas iraníes durante cinco días, poco antes de que venciera el plazo que amenazaba con una mayor escalada del conflicto.
A las 11:30 GMT, los futuros del Brent perdían un 7.2%, hasta los 104.1 dólares el barril, tras llegar a caer un 15%, a un mínimo de sesión de 96 dólares. Los del West Texas Intermediate en Estados Unidos bajaban un 7.8%, apara colocarse en los 90.55 dólares, después de declinar un 13.5%, a su nivel más bajo intradía, a 85.28 dólares.
Te puede interesar
Trump las centrales eléctricas el estrecho de Ormuzen un plazo de 48 horas, fijando como fecha límite las 23:44 GMT del lunes.
Sus comentarios provocaron amenazas de represalias por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, que afirmó que atacaría las centrales eléctricas de Israel y las que abastecen a las bases estadounidenses en toda la región del golfo Pérsico si Trump llevaba a cabo su amenaza de "destruir" la red eléctrica iraní.
La guerra ha dañado importantes instalaciones energéticas y ha paralizado casi por completo el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado.
Los analistas calculan una pérdida de entre 7 y 10 millones de barriles por día de crudo en Oriente Medio.