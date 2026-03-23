Petróleo se desploma hasta 13% tras pausa de Trump a ataques a centrales eléctricas de Irán

Los precios del petróleo llegaron a ⁠desplomarse más de un 13% la mañana de este lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠anunció que aplazará cualquier ataque ⁠militar contra las centrales eléctricas iraníes durante cinco días, poco antes de que venciera el plazo que amenazaba con una mayor escalada del conflicto.

A las 11:30 GMT, los futuros del Brent perdían un 7.2%, hasta los 104.1 dólares el barril, tras llegar a caer un 15%, a un mínimo de sesión de 96 dólares. Los del West Texas Intermediate en Estados Unidos bajaban un 7.8%, apara colocarse en los 90.55 dólares, después de declinar un 13.5%, a su nivel más bajo intradía, a 85.28 dólares.

Trump las centrales eléctricas el estrecho de Ormuzen un plazo de 48 horas, fijando como fecha límite las 23:44 GMT del lunes.

Sus comentarios provocaron amenazas de represalias por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, que afirmó que atacaría las centrales eléctricas de Israel y las que abastecen a las bases estadounidenses en toda la región del golfo Pérsico si Trump llevaba a cabo su amenaza de "destruir" ⁠la red eléctrica iraní.

La guerra ⁠ha dañado importantes ⁠instalaciones energéticas y ha paralizado casi por completo el tráfico ⁠marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Los analistas calculan una pérdida de entre 7 y 10 millones de barriles por día de crudo en Oriente Medio.