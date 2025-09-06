Tiburón mata a un surfista en playa de Australia

Un tiburón mató el sábado a un surfista en una conocida playa de Sídney, informaron la policía y los equipos de rescate australianos, un incidente poco frecuente que obligó a cerrar varias playas.

La víctima es un hombre de 57 años que salió a hacer surf con unos amigos frente a las playas de Long Reef y Dee Why, al norte de Sídney, indicaron las autoridades.

Este surfista experimentado, que tiene una esposa y una hija pequeña, perdió "varias extremidades", declaró en una rueda de prensa John Duncan, superintendente de la policía del estado de Nueva Gales del Sur.

"El cuerpo fue hallado flotando", dijo a los periodistas.

La policía cree que la víctima sufrió el ataque de un "gran tiburón" y la tabla de surf quedó partida en dos.

Los expertos del gobierno examinarán los restos de la tabla y el cuerpo para tratar de determinar la especie. La mayoría de las mordeduras graves de tiburón en Australia suelen ser de tiburones blancos o tigre.

Las playas de los suburbios de Manly y Narrabeen, en el norte de Sídney, fueron cerradas durante al menos 24 horas, informó Surf Life Saving NSW.

"Por ahora, por favor, manténganse fuera del agua en las playas de la zona y sigan las indicaciones de socorristas y salvavidas", dijo en un comunicado el director de esta organización, Steven Pearce.

Se trata del primer ataque mortal de tiburón en Sídney desde 2022, cuando el instructor de buceo británico Simon Nellist, de 35 años, murió frente al suburbio de Little Bay.

El último ataque mortal de un tiburón en Australia ocurrió en marzo, cuando un surfista fue atacado en la remota playa de Wharton, en Australia Occidental.

Desde 1791 se han registrado en Australia más de 1,280 incidentes con tiburones, de los cuales más de 250 resultaron mortales, según una base de datos especializada.