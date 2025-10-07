SRE confirma repatriación de seis mexicanos de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que los seis mexicanos que estaban detenidas por participar en la Flotilla Global Sumud, como parte de una misión humanitaria en Gaza, salieron de Israel e iniciaron su repatriación hacia México.

Las y los connacionales Sol González Eguía, Ernesto Ledesma, Arlín Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez, y Laura Veléz Ruiz Gaitán, fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador de México en el país, junto con el embajador mexicanos en Israel, quien los acompañará hasta la Ciudad de México.

La cancillería agradeció el apoyo del gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de los connacionales a ese país.

Israel interceptó la semana pasada en aguas internacionales una flotilla de 45 embarcaciones que partió de España con el objetivo romper el bloqueo israelí para entregar ayuda a Gaza, donde la ONU declaró el estado de hambruna tras dos años del conflicto entre Israel y el movimiento islamista armado Hamás.

"Salieron de Israel e iniciaron su repatriación hacia México", añadió la cancilleria el breve comunicado.

El pasado jueves, tras conocerse su detención, la president Claudia Sheinbaum pidió a Tel Aviv su retorno inmediato.

Las autoridades informaron que el pasado jueves también brindaron asistencia a otra mexicana que viajaba en una embarcación donde iba un equipo de apoyo legal, pero sin detallar si también fue detenida. Durante las gestiones para su liberación, la cancillería aseguró que los seis mexicanos se encontraban en buen estado.

La SRE reiteró en un comunicado que su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior.

9 activistas siguen detenidos en Israel

Nueve de las 462 personas detenidas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante el abordaje de la Global Sumud Flotilla la semana pasada siguen aún arrestadas este martes, según la organización, que incluye entre quienes están bajo custodia a la española Reyes Rigo.

Israel anunció el lunes que Rigo permanecería arrestada al menos hasta el miércoles, después de ser acusada de agredir a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico. Los otros 48 españoles detenidos ya salieron de Israel entre el domingo y este lunes.

Las autoridades israelíes han deportado a los activistas de la flotilla por aire y por tierra, ya que el Gobierno jordano ha confirmado este martes el traslado de más de 130 personas a través de la frontera terrestre.

Se trata de ciudadanos de Argelia, Argentina, Australia, Bahréin, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Libia, Japón, Kuwait, México, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Reino Unido, República Checa, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Turquía y Uruguay.

(Con información de Europa Press)