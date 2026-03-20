Chubb lanza una cobertura contra riesgos de guerra para respaldar el tránsito por Ormuz

El gigante asegurador ⁠Chubb anunció este viernes que su línea de seguros marítimos estará ahora ⁠disponible para los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, donde el tráfico se ha paralizado debido al conflicto de Estados Unidos e Israel contra ⁠Irán.

Chubb será el socio principal del ⁠Plan de Reaseguro Marítimo de 20,000 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, destinado a reanudar el transporte marítimo comercial en el golfo Pérsico, informó la agencia la semana pasada.

Hasta ahora, no ha habido tregua en las hostilidades ni indicios de que los buques puedan atravesar con seguridad el estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, lo que aumenta el riesgo de que haya la peor interrupción del suministro energético desde las crisis del petróleo de la década de 1970.

Sin embargo, Chubb dijo que su línea de seguros estará disponible bajo ciertas condiciones, que no especificó.

La cobertura marítima en tiempo de guerra estará disponible para el casco y la responsabilidad civil, así como para la carga, según Chubb, y se ofrecerá cobertura para el seguro de riesgo de casco en caso de guerra, el seguro de protección e indemnización (P&I) en caso de guerra y el seguro de carga en caso de guerra.

El seguro marítimo cubre a los buques y la carga ⁠frente a riesgos como accidentes, piratería o conflictos, ⁠y los armadores pagan primas que ⁠aumentan a medida que las aseguradoras evalúan la probabilidad de pérdidas.

La cobertura de riesgos de ⁠guerra suele estar excluida de las pólizas estándar y debe contratarse por separado, a menudo con primas considerablemente más altas para los buques que navegan por zonas de conflicto.

Sin dicha cobertura, buques y cargas por valor de cientos de millones de dólares quedarían expuestos a pérdidas por ataques o confiscaciones, lo que dejaría a los armadores y financiadores en una situación vulnerable y disuadiría a los buques de transitar por ⁠esas aguas.

En los próximos días se darán a conocer otras compañías de seguros estadounidenses que participarán en la línea de seguros, dijo Chubb.