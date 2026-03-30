Principales aeropuertos de EU vuelven a la normalidad tras pago de salarios a trabajadores de TSA

Las operaciones en los principales aeropuertos de Estados Unidos volvieron a la normalidad ⁠tras semanas de dificultades debido al atraso en el pago de salarios a unos 50,000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Los aeropuertos de Baltimore, ⁠Houston, Nueva York, Nueva Orleans y ⁠Dallas, que sufrieron retrasos masivos en las últimas semanas, informaron el lunes de filas muy cortas. Los inconvenientes habían provocado caos y, en algunos casos, filas en los controles de seguridad de más de cuatro horas, las más largas en los casi 25 años de historia de la TSA.

El presidente Donald Trump firmó el viernes una directiva de emergencia ordenando que se pagara a los trabajadores de la TSA a pesar de que el Congreso seguía sin poner fin al cierre parcial de la administración después de 45 días. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que los trabajadores comenzaron a recibir su salario el lunes, informó la agencia.

El DHS dijo que la mayoría de los agentes de la TSA recibieron el lunes un pago retroactivo que incluía al menos dos nóminas completas de dos semanas y que tiene previsto abonar el resto de la parte de la nómina que les faltaba desde el inicio del cierre lo antes posible.

Al ser preguntada por qué Trump no firmó antes la orden para pagar a los agentes de la TSA, la ⁠portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que ⁠una "crisis existencial" en los aeropuertos estadounidenses ⁠motivó la medida de emergencia la semana pasada.

Decenas de miles de otros trabajadores del DHS ⁠siguen sin cobrar.

Leavitt dijo que Trump quiere que el Congreso regrese a Washington de inmediato para aprobar una ley que financie íntegramente el Departamento de Seguridad Nacional.

Las ausencias del viernes alcanzaron su nivel más alto desde que comenzó el cierre, con un 12.4% de los trabajadores sin presentarse, y se registraron enormes filas en muchos aeropuertos, aunque disminuyeron el fin de semana. Más de 500 agentes de seguridad aeroportuaria han dimitido desde ⁠mediados de febrero.

Los aeropuertos se enfrentan a un aumento de los viajes por las vacaciones de primavera boreal, con un volumen aproximadamente un 5% superior al del año pasado.