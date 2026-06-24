Trump confirma que Irán comunicó a EU que no pretende cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que Irán ha comunicado a Washington que no se está exigiendo el pago de peajes a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

Ambos países, que el lunes concluyeron una primera ronda de negociaciones en Suiza, han ofrecido versiones contradictorias sobre los incentivos económicos para Irán, el control del estrecho de Ormuz y la guerra paralela de Israel en Líbano, todos ellos aspectos fundamentales del acuerdo marco firmado la semana pasada con el objetivo de poner fin al conflicto.

Trump ha sido objeto de críticas a nivel nacional por el acuerdo, incluso por parte de los sectores más radicales de su propio Partido Republicano.

"Irán ha informado a Estados Unidos de que, a pesar de las noticias falsas que, con ánimo de crear problemas, afirman lo contrario, 'no se exigen ni se cobran peajes, ni costos de seguro, ni ningún otro tipo de cargo por parte de Irán a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz'", escribió Trump en las redes sociales.