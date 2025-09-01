Petro denuncia que 10% de la gasolina de Ecopetrol va a la mafia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado que el 10% de la gasolina refinada por la petrolera estatal Ecopetrol "termina en manos de la mafia para la producción de cocaína", según escribió el mandatario en su cuenta de 'X'.

"Es como un subsidio estatal a los narcotraficantes", criticó en un mensaje en el que también insta a la compañía a romper "de inmediato" las normas que permiten "que se irrigue gasolina oficial a los laboratorios del narco".

Según apunta Petro en la red social, dicho "sistema de subsidio" ha sido permitido por la anterior Administración estadounidense de Joe Biden, a quien asegura haber pedido infructuosamente nombres de personal de confianza para reforzar la seguridad privada de Ecopetrol.

Polémico contrato

En su cuenta de 'X', el presidente colombiano también aludió a la investigación publicada por 'La Silla Vacía' y 'Noticias Caracol' donde se revela un presunto favorecimiento de Ecopetrol a la empresa Gaxi S.A, vinculada a un amigo cercano del presidente de la petrolera, Ricardo Roa, para implementar y operar un barco con capacidad de regasificar el gas importado.

"Cuando pedí que Ecopetrol compitiera en la importación de gas de manera transitoria para lograr una disminución de la demanda interna de este hidrocarburo fósil, dije: 1. Que el objetivo era bajar el precio del gas importado, que es más alto que el precio internacional por especulación, y 2. Me referí a que fuera Ecopetrol, y no un intermediario privado el que hiciera la operación", señaló.