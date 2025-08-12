Utilidad neta de Ecopetrol cae casi a la mitad en el segundo trimestre

La utilidad neta del grupo energético colombiano Ecopetrol bajó un 46.4% interanual en el segundo trimestre a 1,8 billones de pesos (447.6 millones de dólares), debido a la caída en los precios del crudo, la conflictividad en las zonas de producción y las tensiones geopolíticas, informó el martes el conglomerado.

Además, la ganancia fue afectada por la inflación y nuevos impuestos, dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

"Hemos tenido bloqueos, situaciones de atentados, de hurtos que nos han impedido hacer actividad, y hemos tenido también una baja importante en los volúmenes transportados por terceros a través de nuestros activos de transporte", explicó Roa en una conferencia de prensa.

La ganancia neta entre abril y junio de Ecopetrol, controlada en un 88.5% por el Estado colombiano, es la más baja en los últimos cinco años y también fue inferior a la del primer trimestre de este año, de 3.12 billones de pesos.

El EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) bajó un 20.8% a 11.1 billones de pesos (2,752 millones de dólares).

Los ingresos por ventas disminuyeron 9.1% a 29.7 billones de pesos (7.333 millones de dólares).

Mientras, la producción de Ecopetrol en el segundo trimestre disminuyó 0.5% a 755,500 barriles de petróleo equivalentes por día, con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el acumulado del primer semestre, la utilidad neta de Ecopetrol cayó un 33.2% a 4.9 billones de pesos (1,220 millones de dólares), frente al mismo periodo del 2024.

Al cierre del segundo trimestre Ecopetrol perforó seis pozos exploratorios frente a los 10 planeados para el año. De ellos, dos fueron exitosos (Sirius-2 ST2 y Currucutú-1), dos están en evaluación (Toritos Oeste-1 y Toritos Sur-3) y dos no presentaron manifestaciones comerciales de hidrocarburos (Andina Este-1 y Buena Suerte-1).

Ecopetrol cerró el segundo trimestre con una caja de 13.1 billones de pesos (3,237 millones de dólares).

Al cierre del primer semestre, el grupo ejecutó inversiones por 2,582 millones de dólares, de un plan de entre 5,800 millones y 6.8 millones de dólares.

Ecopetrol anunció en mayo una disminución de inversiones por 500 millones de dólares en el 2025, de los cuales al cierre del primer semestre la empresa recortó 248 millones de dólares.

Además, Roa mencionó que durante el primer semestre el conglomerado logró ahorros por 2.2 billones de pesos (543.8 millones de dólares), de una meta total de 5.6 billones de pesos para todo el 2025.