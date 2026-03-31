"Era nuestra última oportunidad": Marco Rubio justifica el ataque a Irán para frenar su programa nuclear

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió este martes la ofensiva sorpresa lanzada por la Administración de Donald Trump junto a Israel contra Irán, donde la cifra oficial de muertos supera los dos millares, bajo el argumento de que el Estado iraní estaba "al borde" de poseer un "escudo convencional" compuesto de "tantos misiles y drones" que ningún otro país podría frenar el hipotético desarrollo de armas de su programa nuclear, si bien Teherán lo define como de interés puramente energético.

"Estábamos al borde de un Irán con tantos misiles y tantos drones que nadie podría hacer nada respecto a su programa de armas nucleares en el futuro. Ese era un riesgo intolerable", alegó el jefe de la diplomacia estadounidense en un vídeo difundido por la Casa Blanca en el que ha subrayado que "bajo ninguna circunstancia puede un país gobernado por clérigos chiíes radicales con una visión apocalíptica del futuro poseer armas nucleares".

Al hilo, Rubio defendió esa supuesta ampliación del arsenal de drones y misiles iraní como un "escudo convencional que estaban tratando de construir", o, también, una "amenaza convencional", por lo que ha mantenido que el presidente estadounidense, Donald Trump, "tomó la decisión correcta de acabar con él ahora".

"Ese es el objetivo de esta operación: destruir sus misiles convencionales y su programa de drones para que no puedan esconderse tras ellos y, finalmente, tengan que comprometerse seriamente ante el mundo a no tener nunca, jamás, armas nucleares", defendió tras manifestar que era la "última y mejor oportunidad" de Estados Unidos para eliminar el arsenal iraní de misiles y drones que él mismo describió como "escudo convencional".

En este sentido, Rubio puntualizó en las críticas lanzadas en múltiples ocasiones desde Estados Unidos e Israel al programa nuclear iraní, afirmando que "si lo que realmente quieren, tal y como afirman, fuera la energía nuclear, podrían tenerla, como la tienen todos los demás países del mundo", pero que eso requeriría "importar combustible y construir reactores en superficie", en lugar de "en lo profundo de las montañas, lejos de la mirada pública".

"Quieren enriquecer ese material. El mismo equipo que podrían usar para enriquecer material con fines energéticos, podrían utilizarlo para enriquecerlo rápidamente hasta alcanzar el grado necesario para armas. Así que está claro que se les ha ofrecido toda oportunidad para tener un programa nuclear que les permita disponer de energía, no de armas, y lo han rechazado todas y cada una de las veces", criticó el jefe del Departamento de Estado.

Hasta el momento, la ofensiva de Israel y Estados Unidos ha dejado en Irán, según las autoridades de este país, más de 2,000 fallecidos, aunque la ONG Human Rights Activists in Iran, sita en Estados Unidos, apunta en su último balance a más de 3,500 muertos, principalmente civiles e incluidos 244 niños.

Entre las víctimas mortales hay destacadas figuras del Estado iraní, como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Defensa y de Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.