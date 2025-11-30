Netanyahu pide indulto en juicio por corrupción

Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió al presidente Isaac Herzog que le otorgue un indulto en el juicio por corrupción que enfrenta desde hace cinco años, argumentando que las exigencias del proceso judicial dificultan su capacidad para gobernar y profundizan las divisiones políticas en el país.

En una breve declaración difundida por el partido Likud, Netanyahu afirmó que la solicitud, presentada por sus abogados, busca “el bien del país”. El mandatario enfrenta cargos por soborno, fraude y abuso de confianza, que ha negado repetidamente, y asegura que será “totalmente exonerado”.

La oficina de Herzog calificó la petición como “extraordinaria” y con “implicaciones significativas”, indicando que será enviada al departamento de indultos del Ministerio de Justicia para análisis y recomendaciones, conforme al procedimiento habitual.

Oposición pide su dimisión

La ley israelí establece que los indultos suelen concederse solo después de una condena, pero la defensa de Netanyahu argumenta que el presidente puede intervenir antes si el interés público lo justifica. Señalan que el juicio —con audiencias tres veces por semana— se ha vuelto “imposible de manejar” para un primer ministro en funciones.

La solicitud ocurre tras una carta enviada este mes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que instó a Herzog a considerar el indulto y calificó el caso como “un proceso político injustificado”.

La oposición rechazó de inmediato la petición. El líder Yair Lapid afirmó que Netanyahu no puede recibir clemencia sin admitir culpa, expresar remordimiento y retirarse de la política. El también opositor Yair Golan pidió directamente su dimisión.