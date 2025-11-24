México alerta a Perú: incursión en su embajada viola ley internacional

CDMX. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una violación a todas las normas del derecho internacional cualquier intento de invadir la Embajada de México en Perú, luego de que el mandatario de ese país, José Jerí, amenazara con una medida similar a la ejecutada en Ecuador para capturar a la asilada política Betssy Chávez.

“Violaría todas las leyes internacionales”, declaró, en tanto a que si México está preparado para un escenario de este tipo, subrayó que el problema radica en la comisión de una “irregularidad internacional”. “Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. Ya ocurrió en el Ecuador y violando todas las leyes internacionales”, puntualizó.

Asimismo, defendió el derecho de asilo otorgado a Betssy Chávez, exfuncionaria del gobierno de Pedro Castillo, como un derecho “reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos”. Advirtió que “la vulneración sería muy grave”, aunque recalcó que “el diálogo siempre es lo mejor”.

Contradicciones en Perú

Mientras las declaraciones del presidente Jerí elevaban la tensión diplomática, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ratificó que no es pertinente ingresar por la fuerza a la embajada mexicana.