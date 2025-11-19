Larry Summers, exsecretario del Tesoro, dimite como consejero de OpenAI por su conexión con Epstein

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers dimitió de la junta directiva de OpenAI, informó Axios este miércoles, después de que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia investigar sus vínculos y los de otros demócratas prominentes con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

OpenAI y los representantes de Summers no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters. Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe.

Summers, también expresidente de la Universidad de Harvard, dijo el lunes que daría un paso atrás de todos los compromisos públicos, añadiendo que la medida sería para permitirle "reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a mí".

La Universidad de Harvard abrirá una nueva investigación sobre las conexiones de Summers con Epstein, informó el martes el periódico de la Universidad.

El Congreso de Estados Unidos, controlado por los republicanos, votó casi unánimemente el martes a favor de forzar la publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, un resultado contra el que Trump había luchado durante meses antes de poner fin a su oposición.

Muchos votantes de Trump creen que su administración ha encubierto los vínculos de Epstein con figuras poderosas y oscurecido los detalles que rodearon su muerte, que fue declarada suicidio, en una cárcel de Manhattan en 2019.