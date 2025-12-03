Israel y Egipto chocan por reapertura del paso de Rafah

Jerusalén. Israel informó el miércoles que el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, podría reabrirse “en los próximos días” únicamente para permitir la salida de residentes gazatíes hacia territorio egipcio. Minutos después, Egipto desmintió la versión y exigió que cualquier apertura sea en ambos sentidos.

El Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de la administración civil en los Territorios Palestinos, dijo que la reapertura se realizaría en coordinación con Egipto y la Unión Europea. Sin embargo, El Cairo afirmó que ningún acuerdo contempla un acceso limitado y reiteró que la apertura debe permitir tanto la entrada como la salida de personas, “de acuerdo con el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump”.

Egipto ha insistido de forma recurrente en que el paso debe habilitarse para la entrada de ayuda humanitaria. Dos diplomáticos europeos afirmaron que se había preparado una apertura para peatones el 14 de octubre, pero la medida fue aplazada.

Reapertura crucial

La reapertura de Rafah es un componente central del plan de paz estadounidense y una demanda constante de agencias de la ONU, dado que el cruce es crucial para el ingreso de medicamentos, alimentos y combustible a Gaza. El ejército israelí tomó el control del lado palestino del paso en mayo de 2024, argumentando que era utilizado para actividades “terroristas” y el contrabando de armas.

Rafah fue reabierto brevemente durante la tregua del 19 de enero, lo que permitió la salida de personas autorizadas y el ingreso de ayuda humanitaria. Históricamente, este cruce ha sido la principal vía de salida para los gazatíes que cuentan con permiso para abandonar la Franja, bajo bloqueo israelí desde 2007.