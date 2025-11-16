India afirma que arrestó al cómplice de explosión de auto en Nueva Delhi

Las autoridades de India afirmaron este domingo que arrestaron a un sospechoso acusado de ser el cómplice de un ataque con un auto bomba que dejó más de una decena de muertos esta semana.

La Agencia Nacional de Investigación (NIA) informó que detuvo a Amir Rashid Ali que está acusado de "conspirar con el presunto terrorista suicida, Umar Un Nabi" para llevar a cabo el ataque. Los dos son originarios de la parte de Cachemira administrada por India.

Las autoridades informaron que el auto implicado en el ataque estaba a nombre del sospechoso, que viajó a Nueva Delhi para "facilitar la compra del auto que fue utilizado como coche bomba".

Nabi, el conductor del vehículo, fue identificado como un académico de medicina residente en Cachemira.

La explosión del vehículo el lunes pasado se produjo cerca del Fuerte Rojo, un monumento emblemático en Nueva Delhi.

Una fuente hospitalaria informó que hubo 12 fallecidos, un balance que no está claro si incluye a Nabi.

La NIA afirmó en un comunicado que este ataque "se cobró la vida de 10 inocentes y dejó 32 heridos".

El primer ministro Narendra Modi calificó la explosión como una "conspiración" y prometió que los responsables serán llevados ante la justicia.