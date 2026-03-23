La desconfianza gobierna a la diplomacia de EU

Washington. El presidente Donald Trump aseguró el día de ayer 23 de marzo, que Estados Unidos mantiene conversaciones "muy buenas" con Teherán, por lo que suspendió ataques previstos contra la infraestructura energética iraní, en contraste con Israel, aliado de Washington, que prometió continuar con los bombardeos contra la república islámica.

La sorprendente revelación de Trump, desmentida por Teherán, se produjo antes de que venciera, la noche del lunes, el plazo impuesto por el mandatario para que Irán reabriera la ruta marítima del estrecho de Ormuz o se enfrentara a que Estados Unidos "aniquilara" sus centrales eléctricas.

Axios señaló a Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y una de las figuras no clericales más destacadas del país, como el interlocutor de Trump.

Axios y Reuters informaron que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner podrían reunirse con una delegación iraní para conversaciones en Pakistán esta misma semana, con la posible participación del vicepresidente JD Vance.

La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, no negó esas informaciones, pero afirmó que "las especulaciones sobre reuniones no deben darse por definitivas hasta que sean anunciadas formalmente por la Casa Blanca".

Israel, otra ruta

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que Estados Unidos creía que un acuerdo era posible, pero prometió seguir atacando a Irán y al Líbano.

Poco después, el ejército israelí anunció haber lanzado nuevos bombardeos contra objetivos del movimiento islamista Hezbolá en Beirut.

Ghalibaf subrayó en X que "no hay negociaciones" en curso con Washington e insistió en que Trump busca "manipular los mercados financieros y petroleros".

El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, dijo que se habían recibido mensajes de "algunos países amigos que indicaban una solicitud estadounidense de negociaciones destinadas a poner fin a la guerra", pero negó que se hubieran celebrado esas conversaciones, informó la agencia oficial iraní Irna.