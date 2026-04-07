Seúl afirma que Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia su territorio

El ejército de Corea del Sur informó este miércoles que Pyongyang lanzó la víspera un "proyectil no identificado" desde las cercanías de la capital de Corea del Norte.

"Las Fuerzas Armadas detectaron un proyectil no identificado lanzado desde la zona de Pyongyang el martes", indicó el ejército surcoreano en un comunicado.

"Las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están analizando las características detalladas", añadieron.

El lunes Seúl expresó su arrepentimiento por las incursiones en enero de drones civiles en Corte del Norte, que el presidente Lee Jae Myung calificó de "irresponsables" al señalar que funcionarios habían participado en la operación.

Tras sus comentarios, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un dijo el gesto de Lee era un "comportamiento sensato".

Pero el martes, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano describió al Sur como "el Estado enemigo más hostil".