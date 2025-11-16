Chile, sacudido por el crimen y con la extrema derecha en auge, elige presidente

Chile elige este domingo presidente con dos candidatos ubicados en los extremos como favoritos, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, en comicios marcados por el temor a la delincuencia, que una mayoría vincula con la migración irregular.

Pese a ser uno de los países más seguros del continente, el aumento del crimen en los últimos años propulsó a la extrema derecha, que promete deportaciones masivas de migrantes irregulares y mano dura contra la delincuencia.

Se necesita "unidad para enfrentar los problemas que hoy día nos afligen, que son problemas en el área de la seguridad", dijo Kast a la prensa tras votar en Paine, en las afueras de Santiago.

"La mayoría de las personas le van a decir que tienen miedo", enfatizó.

La votación, que comenzó a las 08H00 locales (11H00 GMT), culminará a las 18H00 (21H00 GMT).

Jara, una comunista moderada que representa a una coalición de centro-izquierda, y Kast, jefe del Partido Republicano, encabezan la intención de voto entre los ocho aspirantes para suceder al izquierdista Gabriel Boric.

Sin embargo, ninguno alcanzaría el apoyo suficiente para evitar un balotaje el 14 de diciembre.

La ultraderecha también tiene opciones de avanzar con Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, tercero en los sondeos y visto como la versión chilena del presidente argentino, Javier Milei.

"Se necesita mejorar el tema de la delincuencia. Todo está horrible. (...) Se necesita un cambio", dijo a la AFP Joaquín Castillo, un universitario de 23 años, tras sufragar en Santiago.

Una violencia desconocida en Chile desplazó los anhelos de cambio que hace cuatro años catapultaron al poder a Boric y su promesa, fallida, de cambiar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), tras el estallido social de 2019.

Los homicidios aumentaron un 140% en la última década, para pasar de una tasa de 2.5 a 6 por cada 100,000 habitantes, según el gobierno.

En tanto, el año pasado la fiscalía reportó 868 secuestros, un 76% más con respecto a 2021.

Si bien son estándares bajos incluso a nivel mundial, el problema es "la llegada del crimen organizado y delitos desconocidos hasta ahora en nuestro país, como el sicariato", sostiene Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas.

La seguridad, al centro

Más de 15.6 millones de votantes están igualmente convocados para renovar la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Este domingo el voto será obligatorio y se multará con hasta 100 dólares a quien no asista a las urnas, lo que anticipa una alta participación en este país potencia en cobre y litio.

La campaña estuvo dominada de principio a fin por las propuestas de seguridad. Incluso obligó a Jara a relegar sus ideas para planes sociales.

La exministra de Trabajo de Boric, de 51 años, anticipó que no tendrá "ningún complejo en materia de seguridad", pero que también garantizará que los chilenos tengan "la seguridad de llegar a fin de mes".

Uno de sus planes contra el crimen organizado es el levantamiento del secreto bancario para atacar sus finanzas.

De cara a un eventual balotaje, "todos los estudios indican que (ella) pierde con cualquiera de los candidatos de oposición", dice Rodrigo Arellano, analista de la Universidad del Desarrollo.

Camino allanado

Su principal rival compite por tercera vez a la presidencia.

Kast, de 59 años, dirigió su campaña contra los 337,000 migrantes en condición irregular, en su mayoría venezolanos.

La población migrante se duplicó en siete años y alcanzó al 8,8% del total en 2024 en este país de 20 millones de habitantes, según la estadística oficial.

Kast promete deportaciones masivas y un "escudo fronterizo" para frenar el ingreso de extranjeros sin papeles, que incluye cercas metálicas y zanjas.

Además, enviará a los militares a los puntos críticos de inseguridad en las ciudades.

En tanto, Kaiser asumió el discurso más radical contra los migrantes sin estatuto legal.

"Aquí está en juego si se sigue profundizando la desconexión de América Latina con los Estados Unidos y el mundo libre", dijo a la prensa, tras sufragar en Santiago.

Así, las elecciones de este domingo definen si Chile tendrá un gobierno de extrema derecha 35 años después del fin de la dictadura de Pinochet.