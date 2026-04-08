Senadores ratifican a Roberto ⁠Velasco como canciller en sustitución de Juan Ramón de la Fuente

El Pleno del Senado de la República aprobó por 81 votos de Morena, PVEM, PT y MC y 30 del PAN y PRI en contra la ratificación del nombramiento presidencial de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, que presentó su renuncia al cargo por motivos de salud.

"La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por la Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del Ciudadano Roberto Velasco Álvarez como Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos", cita el único punto del dictamen previamente aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.

Del análisis exhaustivo de su trayectoria profesional, cita el documento, se concluyó que Velasco Álvarez "acredita una experiencia sólida en el ámbito de la política exterior, así como las competencias técnicas, capacidad de conducción institucional y habilidades de interlocución requeridas para el ejercicio del cargo. En ese sentido, se estima que reúne los méritos, aptitudes y cualidades necesarias para desempeñar de manera eficaz, responsable y con visión de Estado la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores".

El nuevo secretario de Relaciones Exteriores, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha gestionado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá ⁠desde junio de 2020, ⁠primero como ⁠jefe de la unidad para América ⁠del Norte y luego como subsecretario.

Este cambio de liderazgo se produce mientras los tres países miembros del tratado comercial de Norteamérica (TMEC) —México, Estados Unidos y Canadá— realizan ⁠una revisión conjunta del acuerdo este año.

(Con información de Reuters.)