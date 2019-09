Londres. En una votación celebrada en la Cámara de los Comunes, una mayoría de los parlamentarios británicos decidió iniciar los trámites de una ley para impedir una salida brusca de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de octubre, desafiando de frente la estrategia del primer ministro Boris Johnson.

Por 328 votos a favor de esa norma y 301 en contra, la oposición y una parte del grupo conservador de Johnson votaron a favor de dicha norma, que obliga a retrasar la fecha del Brexit hasta el 31 de enero del 2020, siempre que no haya en octubre un acuerdo amistoso entre el gobierno británico y Bruselas para ejecutar la ruptura de manera ordenada. La ley debe ser ratificada el día de hoy en una nueva votación en los Comunes, y en los próximos días en la Cámara de los Lores.

Entre la veintena de rebeldes conservadores que apoyaron esa iniciativa figuran Philip Hammond, hasta hace dos meses ministro de Economía; Kenneth Clarke, titular del mismo departamento en los años 90, y Rupert Soames, nieto de Winston Churchill.

Sin embargo, al primer ministro Boris Johnson le queda una carta en caso de que hoy pierda las votaciones: llamar a elecciones generales. Para lograrlo, requiere los votos de dos tercios del Parlamento. De conseguirlo, las elecciones podrían llevarse a cabo el 14 de octubre.

El opositor Jeremy Corbyn ha mostrado su deseo de ir a nuevas elecciones, y en caso de que así ocurran, serían los terceros comicios generales en cinco años.

La jornada terminó siendo humillante para Johnson, quien fue abucheado e interrumpido sin piedad por sus opositores mientras defendía su línea dura del Brexit.

Mientras Johnson hablaba, el legislador conservador Phillip Lee se levantó de su asiento, caminó de manera lenta y cruzó hacia la zona donde se encontraban los demócratas liberales para unirse con ellos. Lee abandonó a los conservadores y al hacerlo le quitó la mayoría a Johnson. El partido de Boris Johnson se ha “infectado de las enfermedades del populismo y el nacionalismo inglés”.

La moneda está en el aire

Jeremy Corbyn criticó a Johnson sobre la forma de gestionar el Brexit: “No tenía mandato, no tiene moral y, a partir de hoy no tiene mayoría”.

La moneda está en el aire. Si bien es cierto que Corbyn ha manifestado su deseo de ir a nuevas elecciones, podría resultar lo contrario.

Emily Thornberry, la persona clave del laborismo en asuntos exteriores, dijo en una entrevista que su partido no desea ir a nuevas elecciones. “No, no, no. No habrá elección”, comentó.

Hoy será otro día clave en Reino Unido. La costumbre.