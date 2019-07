Lima. La fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, detalló que hay información entregada por parte de colaboradores que vinculan a la exprimera dama Nadine Heredia con la empresa Odebrecht por el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

“En el caso de Nadine Heredia tenemos declaraciones de testigos protegidos y colaboradores que la vinculan en conversaciones con altos funcionarios de Odebrecht”, señaló la fiscal ante la prensa.

Geovana Mori declaró mientras encabezaba las diligencias de allanamiento de unos 26 inmuebles, todos vinculados a la ex primera dama y a otros terceros involucrados en presuntas irregularidades en la licitación del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

“Son 26 inmuebles y hay terceros afectados, entre ellos, estudios jurídicos (...) todo es está indagando. Es materia de investigación”, señaló Mori sobre la posible vinculación de Nadine Heredia con los pagos detectados en los registros de la Caja 2 relacionados al caso Gasoducto.

La fiscal del equipo especial precisó que esta investigación incluye a la ex primera dama, mas no a Ollanta Humala porque, debido a su inmunidad que lo protege hasta cinco años de concluido su gobierno, ella no puede incluirlo en el proceso.

“Hasta que concluyan los cinco años de su inmunidad (no puedo investigar a Ollanta Humala), pero esa investigación la tiene la Fiscalía de la Nación”, acotó Geovana Mori.

Nadine Heredia está siendo investigada por el presunto delito de colusión agravada porque, según señaló la fiscal, a través de su posición como primera dama “habría favorecido a la empresa Odebrecht”.

A fines de junio, los portales IDL-Reporteros y Convoca difundieron información de dos sistemas de pago de la Caja 2 de la constructora brasileña Odebrecht, donde se consignaban pagos irregulares relacionados a varios proyectos en el Perú.