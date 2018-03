La creciente percepción de corrupción y desigualdad social ofrecieron un terreno fértil para el ascenso de políticos populistas en el 2016, informó este miércoles en un reporte la organización no gubernamental Transparencia Internacional.

"Durante 2016 vimos que en todo el mundo la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente, y esto provoca decepción en la gente hacia su clase política", indicó en un comunicado la ONG basada en Berlín.

NOTICIA: México sigue entre los países más corruptos

El grupo informó que líderes populistas como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la candidata a la presidencia de Francia, Marine Le Pen buscaron reiteradamente establecer vínculos entre una "élite corrupta" y la marginación de la clase trabajadora. Pero los partidos anti-sistema por lo general no lograron disminuir la percepción sobre corrupción una vez que llegaron al poder, sostuvo Transparencia Internacional (TI).

"En el caso de Donald Trump, las primeras señales de una traición a sus promesas ya están ahí", escribió el principal investigador de Transparencia Internacional, Finn Heinrich, en un blog sobre el reporte.

Heinrich dijo que Trump ha dicho que podría revocar "leyes clave en la lucha contra la corrupción y está haciendo caso omiso de los posibles conflictos de interés que exacerbarán y que no controlarán la corrupción".

OUT NOW: Corruption Perceptions Index 2016. More than 2/3 of countries score below 50. Check it out here: https://t.co/V3UTLQOuDF #cpi2016 pic.twitter.com/mM82LMcQ9w