El embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba, aseguró que un muro fronterizo no resolverá los problemas de seguridad ni facilitación de flujos.

Abordado en el marco de la conclusión de los trabajos de la XXVIII Reunión de Embajadores y Cónsules (REC 2017), expuso que en el marco de la OEA se trabaja el tema de migración y refugio desde una perspectiva más amplia, para que sea visto desde una perspectiva de derechos humanos y de las implicaciones económicas: Que se reconozca claramente que sus aportaciones no son sólo para el país de origen sino para el país de destino, y reconociendo preocupaciones de seguridad en la fronteras y facilitación de flujos. Nunca hemos creído que los muros sirvan para esos propósitos , declaró.

El planteamiento general de protección, de promoción de los derechos de los migrantes y, al mismo tiempo, de un desarrollo de flujos ordenados es un planteamiento que nosotros vamos a hacer eco a la OEA , abundó.

Aportaciones de migrantes

En respaldo al pronunciamiento que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, hiciera sobre la aportación de las personas migrantes en Estados Unidos, el embajador Luis Alfonso de Alba reiteró que no son delincuentes, son personas que han contribuido grandemente al crecimiento y a la cultura de los Estados Unidos en forma destacable .

Es de recordar que este lunes el secretario Videgaray indicó a embajadores y cónsules que en relación con Estados Unidos se negociará los distintos temas de la relación bilateral con realismo y ambición, promoviendo siempre el interés de México y los mexicanos.

Disminución del flujo migratorio

Es verdad que durante muchas décadas millones de mexicanos migrarán a los Estados Unidos en busca de una vida pacífica justa y próspera para sus familias, una vida que nosotros, como país, por razones diversas, no pudimos ni supimos darles, también es cierto que ese flujo migratorio ha disminuido notablemente.

Pero quiero dejarlo claro, y haberlo dejado claro en todo nuestro diálogo de cualquier negociación: que esos millones de mexicanos que han emigrado para buscar trabajo no son como se les ha descrito: delincuentes, sino que son gente productiva que representa en la mayoría de los casos lo mejor de México, su contribución al tejido social estadounidense engrandece la historia de tradición de las generaciones de migrantes, una tras otra, que han tenido para el bienestar de nuestra nación vecina , señaló Videgaray durante el arranque de los trabajos de la REC 2017.

Lo importante son las políticas migratorias

Consultado aparte, el cónsul de México en Orlando, Florida, Juan Sabines, dijo que el muro es un tema del gobierno americano, no del gobierno mexicano (...), no nos quita el sueño, realmente lo importante son las políticas migratorias (...) Se me hace algo absurdo, es una grosería .

ana.langner@eleconomista.mx