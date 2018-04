La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, consideró que no hay pasos atrás en la cooperación entre México y Estados Unidos, pese a la retórica y las discrepancias entre ambos gobiernos, por ejemplo, la construcción del muro fronterizo.

La diplomática, quien terminará su gestión el próximo 5 de mayo tras dos años de trabajo en nuestro país, destacó que la relación bilateral es fuerte, donde los países no son vecinos distantes sino más cercanos al profundizar la cooperación.

“Yo no creo que seamos vecinos distantes. tenemos razones de familia, de cultura, de historia, pero tenemos que entender y conocer nuestra historia para no repetir errores. Ahora somos más integrados y más cercanos no solamente porque compartimos una frontera de las más largas en el mundo sino también porque compartimos los mismos valores”, destacó Jacobson en un encuentro con la prensa en un hotel de la colonia Cuauhtémoc de la ciudad de México.

Trabajo conjunto

Jacobson expresó que cada país tiene retos que afrontar en el seno de la relación bilateral, por lo que es importante que ambos gobiernos trabajen por mantener una frontera segura para mejorar el flujo migratorio legal y comercial.

“México y Estados Unidos están cooperando en muchas áreas, aunque es inevitable tener discrepancias, pero se puede avanzar con respeto”, aseguró.

Asimismo, pese a que la embajadora dejará su puesto en un momento complejo de la relación bilateral debido desavenencias de Trump sobre el TLCAN, el muro, la Guardia Nacional, entre otros temas, Jacobson aseveró que desde la legación se trabaja y se seguirá trabajando para avanzar en la relación entre ambas naciones.

“Yo creo que esta administración está muy dedicada a la relación con mucho respeto a todos los sectores en ambos lados de la frontera, pero si vemos de un poco más lejos de todo lo cotidiano, podemos ver que estamos trabajando muy fuerte en modernizar o revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estamos trabajando juntos en casos como el de Venezuela y Corea del Norte”, detalló.

Finalmente, Roberta Jacobson aseguró que a pesar de que dejará de ser embajadora en nuestro país tratará de contribuir y apoyar como ciudadana la relación bilateral. A través de Twitter, la embajadora realiza una retrospectiva sobre su estancia en México.