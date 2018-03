Jared Kushner tendría que estar algo más que nervioso. El presidente Trump tuvo que dejar desprotegido a su yerno al dejar a su jefe de Gabinete, John F. Kelly, la decisión de mantener o no a Kushner en la categoría “top secret”. Es decir, en compartir la información más privilegiada o degradarlo. El martes, Kelly le dio a Kushner un revés humillante: lo degradó a la categoría “secret”.

Hasta el viernes pasado, Kushner recibía informes clasificados, reportes diarios de las agencias de inteligencia y emitía solicitudes de información a la propia comunidad de inteligencia, ahora todo ha cambiado. Ya no lo debe de hacer.

Otra de las dudas es la razón por la que no se le otorgó un permiso permanente para tener el estatus “top secret”. ¿Fue Rusia? ¿Sus actuales problemas financieros? No se puede pasar por alto el elevado nivel de riesgo por el que el país pasó al haber tenido un permiso provisional para conocer absolutamente todos los reportes estratégicos.

“El hecho de que un individuo que represente un blanco potencial de chantaje tenga acceso a los secretos más profundos de nuestra nación durante más de un año, es simplemente desmedido”, comenta Max Bergmann, un exfuncionario del Departamento de Estado quien actualmente trabaja en el Center for American Progress. “Si este fuera otro gobierno, Kushner hubiera salido desde hace mucho tiempo”.

Para quien no está demasiado politizado, lo que publicó este periódico el pasado martes sobre Kushner, le reveló el enorme poder y las múltiples responsabilidades que Trump le encargó a su yerno.

El periódico publicó: “Funcionarios de al menos cuatro países discutieron en privado las formas en que podrían manipular a Jared Kushner, yerno y asesor principal del presidente, aprovechando sus complejos negocios, sus dificultades financieras y su falta de experiencia en política exterior”.

Los países son China, Emiratos Árabes, Israel y México.

Cuchillos largos en la Casa Blanca

Por lo que publicó el Washington Post, “HR McMaster, asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, se enteró de que Kushner sostenía contactos con funcionarios extranjeros sin que él organizara las interacciones a través del Consejo de Seguridad Nacional”, informes de inteligencia registraron la percepción de los cuatro países sobre los flancos vulnerables de Kushner.

Conclusiones

Sobre lo ocurrido se puede desprender más de una conclusión. En primer lugar, la razón por la que a Kushner se le degradó en cuanto al acceso de información secreta, quizá vale la preguntar cuál es la conveniencia de que siga en el interior de la Casa Blanca. Tres congresistas demócratas: Jerrold Nadler (NY), Ted Lieu (California) y Jamie Raskin (Maryland) presentaron una declaración por escrito, dirigida a Trump.:

“Ya es hora de que las necesidades de seguridad que nuestro país se pongan por delante del nepotismo del presidente Trump y su voluntad de tener a individuos no calificados en la Casa Blanca. Durante más de un año se permitió el acceso a información clasificada a personas no calificadas. Seguiremos presionando a la Administración para que responda a estas y otras cuestiones de seguridad nacional. Si bien la degradación de la autorización de seguridad de Jared Kushner es un buen primer paso, no es suficiente.

Segundo: es sorprendente que Kushner haya estado en la Casa Blanca por tanto tiempo. Si no fuera por el escándalo de Rob Porter (no se le aplicó el examen de seguridad y el escándalo estalló cuando una de sus exesposas lo demandó por violencia familiar), la atención nunca se habría centrado en Kushner, o en la negligencia de Kelly al permitirle acceder al informe diario de inteligencia del presidente durante tanto tiempo.

La agrupación Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética presentó una demanda en contra del gobierno de Trump por haberle concedido la categoría “top secret” a Kushner. Su abogado, Norm Eisen, comenta: “Es impactante que esto no se haya producido desde hace mucho tiempo; varios países intentaron explotar a Kushner por su desesperación financiera, ego e ingenuidad”.

Eisen sentencia: “Ahora sus días en la Casa Blanca están contados. Kushner podrá decir que seguirá trabajando a pesar de que se le degradó pero, después de haber trabajado en la Casa Blanca y en la diplomacia, creo que eso es falso”.

Por lo pronto, no sabemos qué obtuvo Kushner a cambio de las interacciones con los cuatro países. Y mucho menos si obtuvo ganancias económicas.