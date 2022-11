Hay que resolver los problemas juntos: Wendy Sherman, subsecretaria de Estado de EU

Estados Unidos y México refrendaron su compromiso de seguir avanzando en la prosperidad económica y la seguridad de América del Norte, aseguró la subsecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman.

Durante su visita de trabajo en México la funcionaria se reunió con los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O y de Economía, Raquel Buenrostro, con quienes abordó temas para incentivar el desarrollo económico incentivando la inversión en manufactura avanzada, incluidos semiconductores y tecnologías de comunicaciones de información.

Las reuniones fueron muy sustantivas. Fuimos muy directos estamos aquí para resolver problemas juntos. Todos aprendimos durante la pandemia que necesitábamos cadenas de suministro resilientes”, declaró la funcionaria a un grupo de periodistas.

Respecto a las consultas para resolver una disputa sobre las políticas energéticas del gobierno del mexicano, Sherman destacó que están avanzando y dijo que no podía predecir si la disputa llegará a un panel en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Recordó que en ese tipo de acuerdos siempre hay mecanismos de disputas.

“Creo que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, tiene razón, el proceso está avanzando, ha habido buenas discusiones y estoy segura que encontraremos la solución a esto (...) No voy a prejuzgar lo que va a suceder en este proceso. No estoy en eso. No soy un experto, no soy un abogado. Voy a dejarlo en manos del mecanismo de disputas", dijo.

En el contexto de las elecciones intermedias en su país Sherman aseguró que hay un compromiso con México y eso no va a cambiar.

“La relación entre Estados Unidos y México es absolutamente un compromiso muy fuerte por parte de nuestro país y no se trata de si eres demócrata o republicano, se trata francamente de intereses propios (…) No voy a empezar a trabajar a través de hipótesis porque no sabemos qué va a pasar, quién quedará a cargo (en la Cámara de Representantes)”, aseveró.

“Nos enfrentamos a un conjunto de desafíos complejos como socios. Tenemos la suerte de ser vecinos que comparten intereses, valores y una visión común para ese futuro. Es por eso que hacemos un equipo tan bueno”, agregó.

También felicitó al gobierno mexicano por avanzar en la despenalización del aborto.

La funcionaria no quiso opinar sobre la reforma al sistema político en México, solo se limitó a exponer que la democracia es muy importante en todos los países.

“Los Estados Unidos creen profundamente en la importancia de unas elecciones libres, justas, transparentes y abiertas”, expresó.

Cumbre de Líderes de América del Norte

Sin informar la fecha de la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte, la funcionaria destacó que su visita a México es una oportunidad de anticipar las prioridades compartidas.

Asimismo, consideró que uno de los problemas es la competitividad económica de América del Norte por lo que espera que los líderes se centren en el empleo, la inversión y la resiliencia económica, además de que aborden el combate al cambio climático y el tema de energías limpias.

Este año México y Estados Unidos conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas.

perla.pineda@eleconomista.mx