Este es el discurso completo que la activista medioambiental sueca Greta Thunberg dictó en la Cumbre de Acción por el Clima de las Naciones Unidas ante líderes mundiales en Nueva York este lunes 23 de septiembre de 2019. La traducción es original de Jorge Cervantes.

Mi mensaje hoy para ustedes es que los vamos a estar vigilando.

Todo esto está mal. Yo no debería estar parada aquí. Debería estar de vuelta en la escuela al otro lado del océano. A pesar de todo, ¿ustedes acuden a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza? ¡¿Cómo se atreven?! Han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras huecas. Y sin embargo, soy una de los afortunados. La gente está sufriendo. La gente se está muriendo. Ecosistemas enteros se están derrumbando. Estamos en la antesala de una extinción masiva. Y ustedes de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de un eterno crecimiento económico. ¡¿Cómo se atreven?!

Por más de 30 años, la ciencia ha sido tan clara como el cristal. ¿Cómo se atreven a seguir desviando la mirada y venir aquí a decirnos que están haciendo lo necesario, cuando las políticas y las soluciones que necesitamos no las vemos por ningún lado?

Dicen que “nos están escuchando” y que entienden la urgencia. Pero no importa lo triste o enojada que esté, no quiero creer eso. Porque si entendieran completamente la situación y aún así siguen sin actuar al respecto, entonces serían malvados. Y me niego a creer eso.

La popular idea de reducir nuestras emisiones contaminantes a la mitad en 10 años solo nos da 50% de posibilidades de mantenernos por debajo de un aumento a la temperatura de 1.5 grados centrígrados, y alejarnos del riesgo de desencadenar reacciones ambientales en cadena irreversibles que podrían ir más allá del control humano.

Quizá 50% es aceptable para ustedes. Pero esos cálculos no incluyen puntos de quiebre ni la mayoría de los circuitos de retroalimentación ni el calentamiento adicional oculto por la contaminación tóxica del aire ni aquellos temas relacionados con justicia y equidad. Confían en que mi generación y la de mis hijos lidiaremos con cientos de miles de millones de toneladas de dióxido de carbono con tecnologías que apenas empiezan a desarrollarse. Entonces, ese riesgo de 50% simplemente no es aceptable para nosotros: nosotros, que tendremos que vivir con las consecuencias.

Para tener un 67% de posibilidades de mantenernos por debajo de un aumento de la temperatura global de 1.5C —las mejores probabilidades que propone el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático— al mundo le quedaban 420 gigatoneladas (el equivalente a 1,000 millones de toneladas) de dióxido de carbono para emitir hasta el 1 de enero de 2018. Para la fecha de hoy, esa cifra ya es de menos de 350 gigatoneladas. ¿Cómo se atreven a fingir que esto se puede resolver con medidas cotidianas y algunas pequeñas soluciones técnicas? Si continuamos con los niveles de emisión de contaminantes actuales, esa ventana restante de dióxido de carbono que podemos permitirnos emitir desaparecerá por completo en menos de ocho años y medio.

Hoy no se presentarán soluciones o planes en línea con estos pronósticos, solo porque estos números son demasiado incómodos y porque ustedes aún no son lo suficientemente maduros para decir las cosas tal como son.

Nos están fallando… pero los jóvenes estamos empezando a entender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes. Y si eligen fallarnos, yo les digo que nunca los perdonaremos. No dejaremos que te salgan con la suya. Justo aquí y ahora es donde dibujamos la línea. El mundo está despertando. Y se avecinan cambios, les guste o no.

Greta Thunberg es activista ambiental y ha inspirado las manifestaciones globales a favor del medio ambiente conocidas por la etiqueta #FridaysForFuture.