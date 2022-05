Washington. El canciller Marcelo Ebrard advirtió que de no invertir en la generación de empleos a corto plazo en Centroamérica será difícil frenar la migración.

En conferencia de prensa, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para abordar temas como la migración, la competitividad de Norteamérica y los preparativos de la próxima Cumbre de las Américas, Ebrard dijo que la propuesta mexicana es realizar una conferencia regional en Centroamérica para unir esfuerzos para crear empleos y así reducir el flujo migratorio.

“Propusimos hacer una conferencia en Centroamérica para presentar el número de empleos que podemos crear en los próximos meses, ya no tanto los montos de inversión, sino cuántos empleos podemos crear, digamos unificando esfuerzos. Porque de otra manera no vemos que sea posible lograr una reducción importante en los flujos migratorios; si no hay eso, lo vemos muy difícil”, dijo en la conferencia de prensa realizada en la embajada de México en Washington.

“Hagamos una inversión importante en Centroamérica, es algo que hemos venido diciendo desde hace cuatro años y no se ha hecho (...) Es factible”, agregó.

Aunque no han sido detalladas las propuestas del equipo del secretario Mayorkas, Ebrard dijo que serán analizadas por México una vez que sean compartidas, pero que hay coincidencias en hacer un esfuerzo regional.

En la antesala del posible fin del Título 42, que permite expulsar a migrantes que soliciten asilo en EU por motivos de la pandemia de Covid-19, el canciller aseguró que México no se va a convertir en un país por el que pueda pasar cualquiera.

“Nuestro país no tiene libre tránsito para cualquier persona (...) Puedes pedir refugio, puedes pedir asilo, puedes ser trabajador temporal, hay muchas formas, lo que no vamos a permitir es que se asuma con o sin el problema del Título 42, o lo que Estados Unidos determine, que México se convierta en un país donde pasa quien sea y no tengamos su identidad", declaró.

Previo a la reunión a puerta cerrada con Ebrard, Antony Blinken destacó que hay una estrecha colaboración entre ambos países para hacer frente a lo que es “un desafío migratorio sin precedentes”.

“Nos reunimos para construir una mayor competitividad económica en América del Norte, entre otras cosas, creando cadenas de suministro más resistentes y abordando otras cuestiones que potenciarán los medios de vida tanto de mexicanos como de estadounidenses”, precisó.

En cuanto a la Cumbre de las Américas el canciller Ebrard reiteró la postura de México de invitar a todos los países, no obstante, Blinken compartió sus puntos de vista diferentes y destacó lo que está ocurriendo a nivel global.

Cambia discusión en energía

Cuestionado sobre el temor por la reforma energética Ebrard expresó “que la discusión ya cambió” y ahora “lo que se tiene son asuntos específicos de empresas”.

“La propuesta de ellos es que nos vayamos a un esquema de energía limpia a gran escala, vamos a ver en qué consiste porque todavía no lo tenemos a detalle”, concluyó el secretario de Relaciones Exteriores.

