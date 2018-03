El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió defendiendo este lunes su controvertido decreto migratorio, asegurando que los problemas en los aeropuertos durante el fin de semana se debieron a Delta Air Lines y a los manifestantes.

NOTICIA: Dubái impide salida de un gran grupo luego de prohibición de Trump

"Solo 109 de 325,000 personas fueron detenidas y sometidas a un cuestionario. Los grandes problemas en los aeropuertos fueron causados por un apagón informático en Delta ... los manifestantes y las lágrimas del senador (demócrata, Chuck) Schumer. El secretario (de Seguridad Interior) Kelly dijo que todo va bien con muy pocos problemas. ¡HAGAMOS ESTADOS UNIDOS SEGURO OTRA VEZ!", afirmó Trump en Twitter.

La aerolínea Delta sufrió una caída de sus sistemas la noche del domingo.

Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,.....