El contrato mínimo para utilizar la plataforma es de un año y el precio varía de 10 mil a 70 mil dólares anuales en función de la cantidad de vacantes que una empresa cubre al año. Por el tamaño de la inversión y los recursos humanos necesarios para nutrir el sistema con la información necesaria para que funcione de manera adecuada, Aira es interesante para empresas que tienen más de 100 colaboradores.

Aira ya ha evaluado más de un millón de currículums para las más de 70 compañías que sus servicios. Cencosud, un gigante minorista con una plantilla de 140,000 colaboradores en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú es el cliente principal de la empresa tecnológica chilena del mismo nombre que lo desarrolló. Aira presentó la semana pasada en Ciudad de México la plataforma al mercado mexicano y quiere cerrar el año con 30 a 50 clientes en el país.

La capacidad de procesamiento del sistema resulta sobre todo llamativa para el proceso de reclutamiento de una empresa mediana o grande. Según el CEO de Aira, la plataforma consigue reducir un proceso de reclutamiento que normalmente duraría más de 30 días a cinco días.

Una plataforma que filtra cv's y entrevista a candidatos

El software hace una criba de los cv’s en base a los parámetros establecidos por el usuario. El asistente virtual califica la experiencia del candidato, aplica test psicométricos y evalúa las respuestas. Es capaz de realizar vídeo-entrevistas con los candidatos en las que identifica sus emociones como negativas, neutrales o positivas.

Aira también es capaz de identificar algunas habilidades blandas de los candidatos, pero para esto sí es importante la intervención de colaboradores del área de recursos humanos.

“El liderazgo se puede medir con un test psicométrico y al mismo tiempo con la historia profesional del candidato. No pretende reemplazar a las personas, pretende darles un apoyo para que ellos inviertan más tiempo en el acompañamiento de los colaboradores”, asegura el Gonzalo Sanzana, CEO de la empresa.

Un mes para la implementación

Todo el proceso de implementación, que implica nutrir la plataforma con los parámetros y requisitos de la empresa, se puede llevar a cabo en el plazo de un mes. Aira es compatible con la mayoría de los módulos de gestión de Recursos Humanos de los principales sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) pero también funciona de manera autónoma.

Además, el sistema informa a los candidatos sobre sus resultados y si continúan o no en el proceso de reclutamiento. Sanzana afirma que 9 de cada 10 candidatos que pasan por Aira no quieren volver a realizar un proceso de reclutamiento tradicional. También puede hacer una sugerencia al departamento de recursos humanos del sueldo mensual para la vacante, con base en el perfil requerido.

La plataforma chilena no solo es de gran utilidad para el proceso de reclutamiento. También puede suplir muchas de las tareas rutinarias de un departamento de recursos humanos, como contestar a preguntas y dudas concretas de los colaboradores en chats o llamadas de voz.

“Los procesos de casi todas las áreas están digitalizados, pero en recursos humanos hay un rezago. A este asistente le pregunto algo y me responde inmediatamente, cosa que por lo general no ocurre en el área de recursos humanos. El área de RH de una multinacional recibe más de 6 mil consultas por mes por parte de sus empleados y tiene un nivel de servicio bajo, no alcanza a contestar ni el 70 por ciento de las preguntas”, afirma Gonzalo Sanzana.

¿Cuándo hora chilla la rata?

Aira entiende hasta modismos. Cuando un empleado le pregunta ¿A qué hora chilla la rata?, la plataforma le contestará con la fecha y la hora del día en la que su quincena le caerá a su cuenta bancaria. La plataforma también puede resolver dudas sobre capacitaciones, los permisos a los que tiene derecho, prestaciones y detalles de contrato, entre otros.

En caso de una renuncia o despido, el software es de gran ayuda en todo el proceso de outplacement: brinda apoyo al colaborador para conseguir un nuevo trabajo, o prepara para nuevas entrevistas de trabajo y propone perfiles en los que puede encajar.

Aira también funciona como una fuente de información relevante para el área de recursos humanos en temas como las inquietudes laborales de los millennials o los conflictos sindicales en determinada región del país.