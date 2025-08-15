Buscar
¡Surte la lista de útiles! Todo sobre la Feria de Regreso a Clases de este sábado 16 de agosto

Conoce los horarios, sede y lo que encontrarás; además de la lista de estados que la Profeco también contempla para otras Ferias.

main image

Habrá descuento en los productos.Foto EE: Archivo

Redacción El Economista

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y con ello, la compra de los útiles y uniformes escolares; pensando en esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevará a cabo la Feria de Regreso a Clases 2025. 

La cita es este sábado 16 de agosto, en un horario de las 9:00 a 20:00 horas, en Expo Reforma, ubicada en avenida Morelos  no. 67, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

¿Qué encontrarás?

La Feria de Regreso a Clases 2025 está diseñada para toda la familia, por lo que padres y estudiantes pueden buscar juntos la lista de los útiles y aprovechar los descuentos de hasta el 50% que habrá. La entrada es gratuita y podrás encontrar:

  • Certificados médicos. 
  • Mochilas. 
  • Útiles. 
  • Libros. 
  • Servicios de telecomunicaciones con descuentos y promociones. 
  • Asesorías jurídicas. 
  • Cortes de cabello. 
  • Ropa. 
  • Tecnologías domésticas. 
  • Calzado.

¿Cuáles son las sedes?

La Profeco también realizará 41 Ferias en todo el país, las cuales abarcan los siguientes estados:

  • Baja California. 
  • Sinaloa. 
  • Coahuila. 
  • San Luis Potosí. 
  • Zacatecas. 
  • San Luis Potosí. 
  • Aguascalientes. 
  • Colima-Jalisco. 
  • Jalisco. 
  • Guanajuato. 
  • Querétaro. 
  • Guerrero-Michoacán. 
  • Acapulco-Lázaro Cárdenas. 
  • Estado de México (Zona Metropolitana Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Toluca). 
  • Ciudad de México (Zona Metropolitana Poniente, Oriente y Leona Vicario). 
  • Morelos. Veracruz. 
  • Puebla. 
  • Tabasco-Veracruz. 
  • Campeche.

Para conocer a detalle los calendarios de las ferias comerciales, da CLIC AQUÍ y después elige el estado de tu interés. 

¡Planea tus gastos!

La Profeco te brinda los siguientes 7 consejos para que planifiques tus gastos y aproveches al máximo todo lo que te ofrece su Feria de Regreso a Clases 2025:

  1. Haz una lista de lo que necesitas. 
  2. Compara precios en diferentes locales. 
  3. Define un presupuesto. 
  4. Ahorra comprando en grupo. 
  5. Aprovecha ofertas sin dejarte llevar. 
  6. Considera los gastos escolares en el año. 
  7. Recuerda tus derechos al comprar.

