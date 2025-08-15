Lectura 2:00 min
¡Surte la lista de útiles! Todo sobre la Feria de Regreso a Clases de este sábado 16 de agosto
Conoce los horarios, sede y lo que encontrarás; además de la lista de estados que la Profeco también contempla para otras Ferias.
El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y con ello, la compra de los útiles y uniformes escolares; pensando en esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevará a cabo la Feria de Regreso a Clases 2025.
La cita es este sábado 16 de agosto, en un horario de las 9:00 a 20:00 horas, en Expo Reforma, ubicada en avenida Morelos no. 67, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
¿Qué encontrarás?
La Feria de Regreso a Clases 2025 está diseñada para toda la familia, por lo que padres y estudiantes pueden buscar juntos la lista de los útiles y aprovechar los descuentos de hasta el 50% que habrá. La entrada es gratuita y podrás encontrar:
- Certificados médicos.
- Mochilas.
- Útiles.
- Libros.
- Servicios de telecomunicaciones con descuentos y promociones.
- Asesorías jurídicas.
- Cortes de cabello.
- Ropa.
- Tecnologías domésticas.
- Calzado.
¿Cuáles son las sedes?
La Profeco también realizará 41 Ferias en todo el país, las cuales abarcan los siguientes estados:
- Baja California.
- Sinaloa.
- Coahuila.
- San Luis Potosí.
- Zacatecas.
- Aguascalientes.
- Colima-Jalisco.
- Jalisco.
- Guanajuato.
- Querétaro.
- Guerrero-Michoacán.
- Acapulco-Lázaro Cárdenas.
- Estado de México (Zona Metropolitana Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Toluca).
- Ciudad de México (Zona Metropolitana Poniente, Oriente y Leona Vicario).
- Morelos. Veracruz.
- Puebla.
- Tabasco-Veracruz.
- Campeche.
Para conocer a detalle los calendarios de las ferias comerciales, da CLIC AQUÍ y después elige el estado de tu interés.
¡Planea tus gastos!
La Profeco te brinda los siguientes 7 consejos para que planifiques tus gastos y aproveches al máximo todo lo que te ofrece su Feria de Regreso a Clases 2025:
- Haz una lista de lo que necesitas.
- Compara precios en diferentes locales.
- Define un presupuesto.
- Ahorra comprando en grupo.
- Aprovecha ofertas sin dejarte llevar.
- Considera los gastos escolares en el año.
- Recuerda tus derechos al comprar.