Querétaro acumula 1,500 quejas de consumidores: Profeco

Querétaro, Qro. Durante el avance del 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha registrado alrededor de 1,500 quejas de consumidores a nivel local.

La cifra aumentará en el último tramo del año, el cual se caracteriza por ser intensivo en el consumo, estimó el director de la Oficina de Profeco en Querétaro, Miguel Ángel Moreno Muñoz.

La estadística acumulada al momento es elevada al tomar en cuenta que, señaló, después de la pandemia la dependencia no rebasaba 2,000 quejas anuales.

“Sí es un número alto porque a partir de la pandemia creo que no rebasamos ni las 2,000 al año, y ahorita sí llevamos aproximadamente 1,500 quejas en lo que va del año y esperando obviamente las temporadas fuertes que vienen”, expresó.

Para esta última fase del 2025 se espera un aumento en el consumo debido al próximo regreso a clases, aunado a la demanda que provocará el Buen Fin, Día de Muertos, entre otras fechas.

Tan sólo en la actual época vacacional, la procuraduría ha recibido de 25 a 30 quejas, debido a incumplimientos en paquetes vacacionales, cancelación de vuelos, entre otros motivos.

El funcionario federal recomendó adquirir servicios turísticos a través de comercios establecidos, así como cerciorarse de que los negocios cuentan con un establecimiento físico y corroborar la razón social; también, evitar hacer compras a través de redes sociales o páginas publicitarias de las cuales no se tiene la certeza de que la empresa exista.

Desarrolladores concentran casi 20%

Del total de quejas que recibe la procuraduría, alrededor de 15 a 20% son casos relacionados con el sector inmobiliario, estimó el representante estatal de Profeco.

El incumplimiento de garantías y posibles estafas en la compra de un inmueble, son las problemáticas principales en quejas vinculadas a este ramo. En este tipo de estafas, refirió, en ocasiones las inmobiliarias no tienen ni siquiera los permisos legales para empezar a construir.

“De desarrolladores inmobiliarios lo más cotidiano que tenemos de quejas es por incumplimiento a las garantías, es una exigencia que el consumidor puede hacer porque viene en un contrato. Y el tema de algunas estafas, porque venden terrenos, ciertas inmobiliarias que no están reguladas y que desafortunadamente el consumidor termina dando sus enganches correspondientes para poder apartar el terreno como tal”, expuso.

Recordó que los consumidores tienen el derecho de exigir un contrato o recibo, pues entregarlo es obligación de los prestadores de servicios.

“El que no te entreguen un recibo o un contrato ya es un indicio de que pudiera ser un fraude. Desafortunadamente si el consumidor no cuenta con estos elementos va a ser un indicio de que seguramente tendría que asistir a la Fiscalía, la Profeco no tiene la facultad de investigación, pero si tienen estos elementos de algún contrato podemos mandar citar al proveedor en caso de que exista un incumplimiento”, precisó.

En el 2021 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana 247-SE-2021, que regula las prácticas comerciales y requisitos de la información comercial y la publicidad de bienes inmuebles destinados a casa habitación, así como los elementos mínimos que deben contener los contratos relacionados. A través del Buró Comercial, precisó, los consumidores pueden consultar quejas contra proveedores de bienes y servicios, antes de realizar una compra.