Canacope Monterrey realizará campaña "Carnaval de Ahorro Escolar"

Monterrey, NL. La Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey anunció la campaña “Carnaval de Ahorro Escolar”, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de agosto, en sus instalaciones, para apoyar la economía de las familias neolonesas para el próximo regreso a clases.

La campaña ofrece descuentos de entre 10% y 30% en productos y servicios esenciales para el ciclo escolar, así como promociones especiales como paquetes, precios preferenciales y obsequios. Participan papelerías, zapaterías, tiendas de ropa, ópticas, negocios de tecnología, estéticas y comercios de alimentos, entre otros.

El catálogo de productos y servicios incluye útiles, uniformes, calzado, lentes, cortes de cabello, tecnología básica y alimentos saludables. También habrá actividades gratuitas como cortes de cabello, donación de útiles y libros, recetas, pláticas para padres, rifas y regalos, con el fin de que las familias encuentren todo lo necesario para el regreso a clases a precios accesibles.

Catalina Domínguez Estrada, presidenta de Canacope Monterrey, recalcó que el organismo reunirá en ese espacio a comercios de diversos giros, brigadas comunitarias y aliados estratégicos, que ofrecerán precios competitivos, atención personalizada y alternativas accesibles que muchas veces no se encuentran en las grandes cadenas de autoservicio.

"Este regreso a clases representa para el pequeño comercio la segunda temporada de ventas más importante en el año, después de las fiestas decembrinas. Es un periodo estratégico porque moviliza prácticamente a todos los giros comerciales: papelerías, zapaterías, tiendas de ropa, ópticas, servicios de corte de cabello, tecnología y alimentos entre otros", destacó la dirigente.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, se estima que 1.3 millones de estudiantes regresarán a clases en el ciclo 2025-2026, lo que dejará una derrama al comercio formal de entre 7,000 y 7,300 millones de pesos.

Aumentan ventas de pequeños comercios

"De acuerdo con nuestras proyecciones y el pulso con nuestros afiliados, estimamos un incremento de entre el 8 y 12% en ventas respecto al año pasado", afirmó Catalina Domínguez.

Consideró que esta estimación se puede atribuir a campañas de promoción más agresivas y coordinadas como el "Carnaval del Ahorro Escolar"; a la mayor afluencia de consumidores a los comercios, así como a la diversificación de productos y servicios que los comerciantes han implementado para atraer y retener clientes.

Comparativo de precios de útiles escolares

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) delegación Nuevo León consideró que el gasto para los padres de familia por el regreso a clases será de 3,600 pesos, sin contar con el gasto por libros, ropa y calzado.

De acuerdo con un análisis comparativo de precios entre 2024 y 2025 que realizó el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL, los útiles escolares con mayor incremento fueron: Paquete de bolígrafos tiene un costo de 18.74 pesos, esto representa un alza de 4.68% comparado con el año anterior; la caja de 12 lápices de colores de madera está en 77.04 pesos, con un aumento de 1.27% y en un paquete de 100 hojas blancas se gastan 33.41 pesos, con un aumento de 1.11 por ciento.

Por el contrario, los útiles escolares que bajaron más fueron: el lápiz adhesivo cuesta 22.92 pesos, es decir -3.12% menos que en 2024; las tijeras de punta roma están en 18.36 pesos, con un descenso de -3.60% y los marcatextos cuestan 34.16 pesos, con una rebaja de -1.14%, estimó el CIE.