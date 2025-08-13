Lectura 3:00 min
Canacope Monterrey realizará campaña "Carnaval de Ahorro Escolar"
Catalina Domínguez Estrada, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey, recalcó que en las instalaciones en Monterrey reunirá a comercios de diversos giros, brigadas comunitarias y aliados estratégicos, que ofrecerán descuentos de entre 10 al 30% en productos y servicios esenciales para el regreso a clases.
Monterrey, NL. La Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey anunció la campaña “Carnaval de Ahorro Escolar”, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de agosto, en sus instalaciones, para apoyar la economía de las familias neolonesas para el próximo regreso a clases.
La campaña ofrece descuentos de entre 10% y 30% en productos y servicios esenciales para el ciclo escolar, así como promociones especiales como paquetes, precios preferenciales y obsequios. Participan papelerías, zapaterías, tiendas de ropa, ópticas, negocios de tecnología, estéticas y comercios de alimentos, entre otros.
El catálogo de productos y servicios incluye útiles, uniformes, calzado, lentes, cortes de cabello, tecnología básica y alimentos saludables. También habrá actividades gratuitas como cortes de cabello, donación de útiles y libros, recetas, pláticas para padres, rifas y regalos, con el fin de que las familias encuentren todo lo necesario para el regreso a clases a precios accesibles.
Catalina Domínguez Estrada, presidenta de Canacope Monterrey, recalcó que el organismo reunirá en ese espacio a comercios de diversos giros, brigadas comunitarias y aliados estratégicos, que ofrecerán precios competitivos, atención personalizada y alternativas accesibles que muchas veces no se encuentran en las grandes cadenas de autoservicio.
"Este regreso a clases representa para el pequeño comercio la segunda temporada de ventas más importante en el año, después de las fiestas decembrinas. Es un periodo estratégico porque moviliza prácticamente a todos los giros comerciales: papelerías, zapaterías, tiendas de ropa, ópticas, servicios de corte de cabello, tecnología y alimentos entre otros", destacó la dirigente.
De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, se estima que 1.3 millones de estudiantes regresarán a clases en el ciclo 2025-2026, lo que dejará una derrama al comercio formal de entre 7,000 y 7,300 millones de pesos.
Aumentan ventas de pequeños comercios
"De acuerdo con nuestras proyecciones y el pulso con nuestros afiliados, estimamos un incremento de entre el 8 y 12% en ventas respecto al año pasado", afirmó Catalina Domínguez.
Consideró que esta estimación se puede atribuir a campañas de promoción más agresivas y coordinadas como el "Carnaval del Ahorro Escolar"; a la mayor afluencia de consumidores a los comercios, así como a la diversificación de productos y servicios que los comerciantes han implementado para atraer y retener clientes.
Comparativo de precios de útiles escolares
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) delegación Nuevo León consideró que el gasto para los padres de familia por el regreso a clases será de 3,600 pesos, sin contar con el gasto por libros, ropa y calzado.
De acuerdo con un análisis comparativo de precios entre 2024 y 2025 que realizó el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL, los útiles escolares con mayor incremento fueron: Paquete de bolígrafos tiene un costo de 18.74 pesos, esto representa un alza de 4.68% comparado con el año anterior; la caja de 12 lápices de colores de madera está en 77.04 pesos, con un aumento de 1.27% y en un paquete de 100 hojas blancas se gastan 33.41 pesos, con un aumento de 1.11 por ciento.
Por el contrario, los útiles escolares que bajaron más fueron: el lápiz adhesivo cuesta 22.92 pesos, es decir -3.12% menos que en 2024; las tijeras de punta roma están en 18.36 pesos, con un descenso de -3.60% y los marcatextos cuestan 34.16 pesos, con una rebaja de -1.14%, estimó el CIE.