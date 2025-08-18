Regreso a clases 2025: cuánto cuesta un uniforme de secundaria según Profeco

El regreso a clases 2025 está muy cerca y los padres de familia ya buscan las mejores opciones para adquirir uniformes escolares a precios accesibles.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encabezada por César Iván Escalante Ruiz, presentó un sondeo de precios máximos y mínimos de uniformes de nivel secundaria, que van desde 206.10 hasta 969 pesos, según el monitoreo realizado a 689 productos desde el 16 de junio.

El costo del uniforme de niño, más elevado

En el caso de un uniforme para niña de entre 12 y 16 años, la falda cuesta en promedio 140.47 pesos, con un rango que va de 55.30 a 240 pesos. La blusa se encuentra entre 44.90 y 199 pesos, con un promedio de 99.45 pesos. El suéter parte de 105.90 pesos y puede alcanzar 335 pesos. En conjunto, el uniforme completo para niña oscila entre 206.10 y 774 pesos.

Para los niños, los precios resultan más elevados. El pantalón tiene un costo que va de 90.30 a 329 pesos, con un promedio de 200.23 pesos. La playera cuesta desde 55.30 hasta 305 pesos, con un promedio de 101.91 pesos. En tanto, el suéter mantiene el mismo rango de 105.90 a 335 pesos. De esta manera, el uniforme completo de niño va de 251.50 hasta 969 pesos.

Escalante Ruiz recordó que las Ferias de Regreso a Clases, organizadas en distintas ciudades del país, son una alternativa para adquirir útiles, mochilas y uniformes a mejores precios. Varias de ellas se realizarán hasta el 31 de agosto, por lo que la Profeco recomendó estar atentos a las fechas y consultar el monitoreo de precios disponible en su portal para comparar y elegir la opción más conveniente.