El historial crediticio es el comportamiento que tienes en el pago de deudas de productos financieros. Entre más joven comiences a usar alguno mejor será tu perfil para las instituciones que otorgan créditos y mejores oportunidades de financiamientos tendrás.

Se trata de un informe que concentran empresas como Buró de Crédito y Círculo de Crédito el cual lleva el registro de todos los financiamientos que has solicitado y tu comportamiento de pago. Éste es revisado por los bancos u otras empresas antes de otorgar un crédito y con base en él definen cuánto te prestarán.

Muchas personas le temen a los créditos, creen que no acceder a ellos es bueno y postergan el uso de herramientas financieras como tarjetas de crédito, financiamientos de consumo, sin embargo son estos los que ayudarán a que las instituciones, en primer lugar te liberen créditos y en segundo, que te otorguen líneas de créditos más elevadas.

Por ejemplo, si una persona a los 20 años comienza a generar un historial crediticio y éste es positivo porque tiene buen comportamiento con sus deudas, antes de los 28 años el banco podría otorgarle un crédito para algún patrimonio, como una vivienda. Por el contrario, a una persona de 30 años que nunca ha solicitado un financiamiento, que no tiene tarjetas bancarias pero ya desea acceder a un crédito hipotecario o automotriz, el banco le pedirá generar primero un historial en el manejo de sus créditos.

Para comenzar tu historial crediticio debes adquirir algún financiamiento que reporte a las empresas de información crediticia. Actualmente existen empresas de telefonías que le pasan información de sus clientes, de televisión, bancos, sociedades financieras populares, fintech y hasta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) da reporte de comportamiento de pago.

Si ya decidiste que sí necesitas crear un buen historial crediticio para obtener algún financiamiento importante, deberás adquirir algún préstamo, pero antes de hacerlo se recomienda que primero identifiques cuál es tu capacidad de pago.

Siempre se sugiere que las deudas que adquieras no pasen o representen más de 30% de tus ingresos, rebasarlo se considera dentro del sector sobreendeudamiento.

Además mantenerte bajo ese nivel permitirá que puedas pagar tus deudas sin comprometer tus ingresos y finanzas personales o familiares.

Busca que las deudas que adquieras no sean tóxicas, que sean financiamientos que te generen patrimonio. Si el financiamiento es de tarjeta de crédito, es mejor que huyas de los pagos mínimos, por un lado, para crear un mejor comportamiento de pago y por otro, para que no pagues intereses.

De acuerdo con BBVA, es importante que el siguiente paso después de definir tu capacidad de pago, sea la puntualidad en los pagos.

“Es uno de los principales consejos para tener un excelente historial crediticio. Al ser responsable con las fechas de pago, estarás demostrando solidez financiera, lo que es percibido por el banco como una buena señal”, según BBVA.

Dentro de su plataforma de educación financiera, BBVA destacó que un atraso de uno o dos días en el pago de una deuda no afectará a tu historial. Sin embargo, si esto se vuelve una constante, afectará tu historial crediticio y podría significarte problemas a la hora de pedir un crédito.

Si por alguna situación tus deudas te están asfixiando es importante que te acerques a la institución donde tienes las deudas y busques algún esquema de reestructura, sugirió la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Si pagas puntualmente tu crédito y tu nivel de deuda es acorde con tu capacidad de pago, tendrás puntos a tu favor cuando solicites un crédito más grande o con mejores condiciones”, destacó la Asociación de Bancos de México.

Es importante que estés al tanto de tu reporte de historial crediticio, al revisarlo constantemente podrás verificar que todo esté en orden y que no existan créditos que alguien haya requerido a tu nombre y de esta manera prevenirte de fraude.

Para conocer este reporte, lo puedes revisar una vez al año de manera gratuita en las plataformas de Círculo de Crédito y Buró de Crédito, si requieres un segundo reporte antes de que se cumpla el año tiene un costo de 35 pesos y es enviado a tu correo electrónico.

¿Qué pasa si no he pagado un crédito?

Si te has retraso en los pagos de algún crédito no es el fin del mundo, no estarás permanentemente en “lista negra”, siempre y cuando te pongas al tanto con tus compromisos.

De acuerdo con la Condusef, si te pones al corriente con los pagos atrasados esa información se reflejará en el historial y mostrará a las empresas que consulten tu perfil de crédito que estás cumpliendo con tus obligaciones.

Según la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para que un reporte negativo sea borrado de tu historial, en casos de deudas menores a 25 Udis, es decir, 181.7 pesos se eliminan después de un año, para mayores de 181 hasta 3,635 pesos se eliminan después de dos años.

Cuando se trata de deudas mayores de 3,635 a 7,270 pesos se eliminan después de cuatro años, en préstamos mayores a 7,270 pesos se eliminan después de seis años siempre y cuando sean menores a 2 millones 908,000 pesos, el crédito no se encuentre en proceso judicial y no se haya cometido algún fraude en tus créditos.

