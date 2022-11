¿Es buen momento para traspasarte de afore?

Los traspasos de cuentas de ahorro para el retiro entre afores no cesan pese a la advertencia de que al realizar este proceso se enfrentarán pérdidas, esto a consecuencia de las minusvalías que registran este año las administradoras de pensiones.

De enero a septiembre de este año se han realizado 2 millones 557,795 cambios de cuentas, es decir, más de 2.5 millones de trabajadores han decidido trasladar su ahorro de una afore a otra buscando un beneficio, sin embargo, de acuerdo con la Consar y Amafore, los cambios en épocas de minusvalías afectan los ahorros.

La decisión de cambiarte de afore se toma bajo diversas circunstancias que van desde la inconformidad por los rendimientos que se reciben, falta de comunicación con la administradora y mal servicio o por la petición de algún agente para hacerlo bajo la promesa de que la afore donde labora es la mejor y le otorgará mejores ganancias.

“Cámbiate cuando las condiciones sean favorables, no cuando sean adversas, cuando las condiciones son complicadas en los mercados financieros es el peor momento. Además no se tiene certidumbre de que el cambio de afore vaya a garantizar una mejoría en la gestión del ahorro para el retiro”, destacó Moisés Pérez Peñaloza, director de retiro y bienestar financiero en AON para Latinoamérica.

¿Por qué afecta?

Si en estos momentos te invitan a cambiarte de afore, piénsalo dos veces, porque podrías perder parte del dinero que tienes acumulado en tu operadora de pensiones.

Lo anterior porque en este momento las afores enfrentan periodos de minusvalías, es decir una pérdida virtual en el valor de los activos que administran a causa de temas derivados de la inflación, alza en la tasa de interés de referencia de los bancos centrales de diversos países y otros elementos que influyen en la volatilidad de los mercados financieros.

Entonces, mientras el dinero no salga de la afore, al tratarse de ahorro de largo plazo la pérdida virtual se recupera con el paso del tiempo, pero si se realiza algún proceso que implique retiro de recursos o traslado de éste, que es lo que pasa en el cambio de afore, las administradoras hacen la venta de los activos de la cuenta correspondiente para enviarlos a otra operadora y en ese procedimiento es dónde las pérdidas se hacen efectivas.

Para Moíses Pérez Peñaloza un traspaso en estos momentos es como un volado, porque al cambiarte te puede ir mejor o quizá no. Además, el tema de la falta de educación financiera para tomar una decisión de este tipo influye para que la selección de afore quizá no sea tan favorable para el ahorro.

“Desafortunadamente no hay una educación y una cultura financiera tan profunda como para que la gente pueda tomar una decisión fundamentada con razón del cambio”, enfatizó.

Lo anterior porque confían en lo que un agente les dice sobre la administradora donde trabaja, y no compara, no verifica que los datos que le estén proporcionando sean reales o no hace un análisis a profundidad del impacto que tendrá si se cambia de afore.

Tanto el órgano regulador de las afores, como la Amafore han advertido de los efectos que cambiarse de afore tendrá en el ahorro de los trabajadores e instan a no realizar este movimiento sino es indispensable.

De acuerdo con la Consar, hay tres afores donde se reportan los mayores movimientos de traspasos netos, es decir, entre los recibidos y cedidos.

En el resto la diferencia de las cuentas que llegaron y se fueron a otra administradora es negativa. Por ejemplo, Afore Coppel recibió 500,341 cuentas y al mismo tiempo cedió 678,882 así que el resultado final fue que tuvo 178,541 fondos menos.

Se van a dónde les dan menos rendimientos

Las personas que han decidido este año cambiarse de afore no sólo podrían enfrentar pérdidas en su ahorro para el retiro, sino que también recibir menos ganancias.

En algunas de las afores 90% de los traspasos que reciben son negativos, lo que significa que los trabajadores que llegaron a ella estaban en una afore que les daba mejores rendimientos, según datos de la Consar.

Antes de cambiarte de afore revisa, compara y confirma que la información que el agente que desea ayudarte con ese proceso te proporciones sea real.

