Acudir al banco demanda tiempo, ya que si presentamos algún inconveniente con nuestras cuentas o tarjetas el proceso de aclaración suele convertirse en un martirio.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con una herramienta que le ayudará a agilizar el proceso para presentar una queja contra una institución bancaria, todo a través del Internet.

Se trata del Portal de Queja Electrónica, en el que actualmente tiene la posibilidad de interponer una queja contra 39 entidades financieras.

“Cada queja que recibimos nos da una idea de los problemas que los usuarios están experimentando, lo que nos ayuda a identificar y priorizarlos, dando como resultado mejores respuestas para un mejor sistema financiero para todos”, refiere la Condusef dentro del Portal.

Es importante que sepa que por el momento la herramienta de la Condusef atiende quejas relacionadas con tres productos financieros: tarjetas de crédito, de débito y cuenta de nómina.

“Esto simplifica visiblemente el servicio a los usuarios en reducción de tiempo, dinero y simplicidad de la presentación de información y documentos para el trámite de su queja”, destacó la Condusef, luego de que en noviembre del 2018, pusiera en marcha la operación del sitio.

Este portal fue lanzado nuevamente en febrero pasado con el propósito de facilitar el servicio a los usuarios.

Respecto a los motivos por los cuales podrá realizar una queja en el portal, éstos son los correspondientes a consumos o cargos no reconocidos; cancelación de producto no atendido; disposición en cajero no reconocido, y depósito no reflejado en su cuenta.

Cinco pasos

Es importante que al momento de presentar una queja dentro del sitio especializado de la Condusef cuente con documentación y datos básicos para ingresarlos dentro del sitio. Entre éstos se encuentran su identificación oficial, estado de cuenta, coreo electrónico y CURP.

El Portal de Queja Electrónica podrá localizarlo dentro de la página oficial de la Condusef, o bien directamente en https://phpapps.condusef.gob.mx/ventanillaDigital/index.php.

En cuanto al proceso para presentar una queja, éste consta de cinco pasos en los que, debido a la fácil manipulación del portal, podrá levantar su queja en cuestión de minutos.

El primer paso consiste en seleccionar el banco o entidad financiera que recibirá su queja. Para ello, el portal arrojará una imagen de las 39 entidades registradas dentro del sitio.

El segundo paso consiste en seleccionar el producto y motivo por el cual realizará su queja. Para el tercer paso es indispensable que cuente con los detalles de la queja que levantará, ya que el sitio le requerirá información referente a su cuenta o tarjeta como montos reclamados, fecha de la transacción y número de cuenta y tarjeta.

Además, le solicitará subir una versión digital de su estado de cuenta e identificación oficial.

El cuarto paso consiste en registrar los datos personales del usuario que emite la queja dentro del portal y el quinto y último tiene que ver con la validación de la información que proporcionó, ello para que, en caso de algún error, éste sea corregido.

Tras realizar lo anterior, recibirá por correo electrónico el escrito de reclamación y un número de folio con el que podrá dar seguimiento al estatus de su queja a través del portal.

La Condusef aclaró que el tiempo de respuesta máximo para dar una resolución a una queja es de 25 días hábiles.

“A través de la queja electrónica, se busca acercar los servicios de la Condusef a los usuarios que los requieran, procurando que las resoluciones por este medio le sean mayormente favorables, así como promover herramientas tecnológicas que le faciliten el trámite. Se pueden levantar quejas para los tipos de reclamación con mayor incidencia nacional, que representan 70% de las reclamaciones totales”, indicó la Condusef.

Mi banco no está registrado, ¿qué hago?

Si nota que al momento de levantar una queja dentro del portal su entidad financiera no se encuentra dentro de las 39 registradas en el sitio, o bien si el producto o motivo no está entre los supuestos publicados dentro del mismo, la Condusef le brinda la alternativa de acudir a alguna de las subdelegaciones existentes en la República Mexicana. El directorio de éstas podrá consultarlo en el propio portal.