La adquisición de un Crédito Hipotecario es una de las decisiones más importantes y quizá más realistas para obtener un patrimonio. Esta decisión casi siempre se acompaña de una investigación o comparativa previa que te ayudará a contratar con cierta institución bancaria o pública. Es por eso que Tu Casa Express te da algunos de los factores más importantes que debes considerar antes de la contratación:

1. Determina tu capacidad de pago. Por ejemplo, si el Crédito Hipotecario que necesitas es de $1,000,000, este sería un cálculo mensual aproximado de lo que deberías pagar:

Crédito solicitado: $1,000,000.00

Pagos mensuales requeridos: $12,325.00

Duración: 15 años

Tasa de interés anual: 12% (Más gastos y comisiones)

Por lo que tu ingreso mensual aproximado tendrá que ser de $41,084. Recuerda que dependiendo el banco o institución este pago puede ser compartido por dos personas como tu pareja o cónyuge.

2. Ten presente la tasa de interés, amortización y CAT. Con regularidad, los bancos o instituciones de financiamiento inmobiliario te presentan una corrida con el monto solicitado, desglosando el pago final mensual por el tiempo elegido a pagar. Ten en cuenta que algunas ocasiones te podrá sumar algún tipo de seguro o gasto administrativo. Tomando en cuenta el ejemplo anterior, esto sería el interés aproximado que se sumaría a tu monto solicitado:

Crédito solicitado: $1,000,000.00

Pagos mensuales requeridos: $12,325.00

Duración: 15 años

Tasa de interés anual: 12% (Más gastos y comisiones)

Interés a pagar: $1,218,539.72

Pago total al vencimiento: $2,218,539.78

3. Uso del crédito. Si tu objetivo no es comprar una casa, sino remodelar o construir, algunos créditos no están diseñados para ese fin. Por tanto, tendrás que buscar alguna empresa especializada que otorgue este tipo de financiamientos. Recuerda buscar la opción que se ajuste a tus necesidades y presupuesto para que no pidas más de lo que puedes abarcar. Considera los costos de un contratista, materiales, mano de obra y en caso de requerirlo, permisos del Ayuntamiento o Alcaldía.

Al momento de buscar estos servicios, es importante asegurarse que tomes en cuenta todo lo mencionado anteriormente, la mejor forma de hacer una elección correcta es teniendo toda la información posible. La compra de un bien inmueble es una inversión muy grande que requiere de una investigación a fondo para así, poder llevar tu proyecto a buen puerto.

También existen otras alternativas que puedes emplear para adquirir tu casa propia, como es Tu Casa Express, que maneja un sistema de financiamiento inmobiliario y cuentan con una amplia gama de planes que se ajustan a tus necesidades. Su sistema combina una etapa de ahorro por parte del cliente y posteriormente un financiamiento. Los integrantes aportan mensualmente la cantidad que les corresponde, dependiendo el plan y plazo que hayan seleccionado. El financiamiento se obtiene de las aportaciones mensuales de los demás integrantes, las cuales se concentran en un fideicomiso. Este sistema te brinda múltiples beneficios, tales como un Seguro de Vida, de incapacidad total y permanente y un seguro amplio de vivienda, no se requiere de historial crediticio, comprobante formal de ingresos y aval.