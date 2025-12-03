Repuntan 12.7% las remuneraciones en la economía informal de Querétaro

Querétaro, Qro. Durante el segundo trimestre del año, la economía informal creció anualmente 2.3% en la entidad, pero las remuneraciones en ese rubro escalaron 12.7% colocando a Querétaro como el tercer estado con el mayor incremento, revelan las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF).

Por encima de Querétaro, Tamaulipas y Yucatán lideraron la lista de entidades donde más aumentaron las remuneraciones en la economía informal, con alzas de 15.2 y 12.8%, respectivamente, precisan las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La variación anual que presentaron las remuneraciones en Querétaro rebasó en 3.9 puntos porcentuales el indicador nacional que fue de 8.8 por ciento.

Al desagregar la actividad informal -por sector informal y por otras modalidades de la informalidad-, en el sector informal del estado las remuneraciones aumentaron 15.1% a tasa anual en el trimestre abril-junio, en este caso también superó el alza nacional que fue de 13.3%, se ubicó en el lugar 12 en términos de crecimiento.

En el segmento de otras modalidades de la informalidad, las remuneraciones aumentaron 11.6% en Querétaro, nuevamente superó el comportamiento nacional de 6.1% y se ubicó como la segunda entidad con mayor alza, únicamente estuvo por debajo de Tamaulipas donde aumentaron 13.9 por ciento.

A través de las MEITEF el instituto de estadística da seguimiento al comportamiento de las actividades económicas informales tanto a nivel nacional como estatal, incluyendo el monitoreo del Valor Agregado Bruto (VAB) -desagregado en sector informal y en otras modalidades de la informalidad-, además de información sobre los puestos de trabajo y las remuneraciones.

Economía informal crece 2.3%

En general el VAV de la economía informal creció 2.3% a tasa anual, en Querétaro, durante el segundo trimestre del 2025, superando ligeramente el alza nacional que fue de 1.9 por ciento.

En particular, el valor del sector informal creció 3.3% en el estado, por debajo del aumento nacional que fue de 3.5 por ciento. Las otras modalidades de la informalidad crecieron 1.3%, superando la tendencia nacional que no registró variación.

Los puestos de trabajo en la economía informal de Querétaro aumentaron 3.7% a tasa anual, por encima del promedio nacional de 2.1%; en el sector informal el indicador estatal fue de 7%, mientras el nacional rondó en 5.8%; y en otras modalidades, el trabajo remunerado creció 2.5% en la entidad, a nivel nacional fue menor, de 0.5 por ciento

El instituto de estadística explica que la economía informal está integrada por el sector informal que incluye la totalidad de actividades económicas que realizan las empresas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares; así como otras modalidades de la informalidad: en las cuales, los trabajadores que laboran en unidades económicas formales no tienen seguridad social, ni prestaciones sociales.