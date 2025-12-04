Querétaro, quinto estado donde más aumentó el trabajo remunerado

Querétaro, Qro Los puestos de trabajo remunerados aumentaron 2.6% en el segundo trimestre del 2025, respecto a igual periodo del 2024, fue el quinto crecimiento más significativo entre las 32 entidades federativas, detallan las Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa (MTPTREF).

Con Querétaro en el quinto lugar de crecimiento, las primeras cuatro posiciones las ocuparon Nuevo León (3.8%), Hidalgo (3.6%), Ciudad de México (3%) y Sinaloa (2.6 por ciento).

En el territorio mexicano, los puestos de trabajo remunerados registraron una variación anual de 1.3%; Querétaro fue el noveno estado en contribución, al aportar 0.06 puntos porcentuales a ese indicador.

Así, fue parte de las 23 entidades donde incrementaron los empleos remunerados, exponen las mediciones emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En los dos primeros trimestres del 2025, el estado de Querétaro registró un mejor comportamiento que en el año anterior, debido a que en el lapso enero-marzo del 205 los puestos de trabajo remunerados aumentaron 2.8%, mientras en el periodo abril-junio el alza fue de 2.6% de forma anual.

Hace un año, en enero-marzo del 2024 el crecimiento fue de apenas 0.4%, en abril-junio del 2024 fue de 0.5%, en el trimestre julio-septiembre fue de 0.7% y en octubre-diciembre de 1%, lo que se tradujo en un aumento anual de 0.6% a lo largo del 2024.

Remuneraciones crecen 8.7%

También en el segundo trimestre de este año, las remuneraciones de los asalariados crecieron 8.7% en Querétaro, se trata del cuarto mayor aumento en el país.

Hidalgo ocupó la primera posición con un alza de 10.4%; también cerca de los dos dígitos, Nuevo León y Guanajuato se colocaron en el segundo y tercer lugar al coincidir con una variación anual de 8.9% cada una.

A nivel nacional, las remuneraciones de los asalariados crecieron 6.5% en el segundo cuarto del año, en todos los estados aumentó, pero la variación más modesta fue la de Campeche que tuvo un cambio de apenas 0.3 por ciento.

El aumento que registraron los ingresos de los asalariados en Querétaro, en el segundo trimestre, muestra un mejor indicador que en el primer trimestre del año cuando el alza fue de 8 por ciento.

Al igual que en los puestos de trabajo, en los dos primeros dos trimestres del año actual mejoraron la percepción de los salarios, debido a que hace un año en el primer trimestre aumentaron 4.2%, en el segundo trimestre el alza fue de 4.7%, en el tercero de 7.2%, en el cuarto de 7.4%, para cumular un crecimiento anual de 5.9% durante todo 2024.

A través de las MTPTREF, el Inegi brinda una visión detallada del comportamiento de la ocupación en el territorio mexicano; en el segundo trimestre el país contabilizó 40 millones de puestos de trabajo remunerados, significó un aumento anual de 1.3%, mientras que las remuneraciones aumentaron 6.9 por ciento.