Con México Hospitality Expo, proyectan a Guadalajara como referente internacional de la industria de la hospitalidad

Guadalajara, Jal. Con la meta de convertirla en un punto de encuentro internacional que potencie la industria de la hospitalidad en México, Centroamérica y El Caribe, Expo Guadalajara llevará a cabo la primera edición de México Hospitality Expo, un espacio especializado en la industria del sector HORECA; es decir, hoteles, restaurantes, cafeterías, wellness y hospitales.

De acuerdo con el presidente de Expo Guadalajara, Luis Isaías Salazar, durante los tres días del evento, del 6 al 8 de mayo próximos, se prevé la realización de 800 citas de negocios y, con base en las proyecciones del Observatorio Tecnológico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), la derrama económica superará los 186 millones de pesos.

"Cuenta con más de 200 marcas expositoras, el 10% de ellas son internacionales; esperamos cerca de 5,000 visitantes calificados de México, América Latina y El Caribe; el evento está compuesto por 9,500 metros cuadrados de oportunidades de negocio", indicó Salazar.

México Hospitality Expo Powered by HOSTELCO es la segunda exposición propia de Expo Guadalajara -la primera fue la Feria Industrial Jalisco (FEINJAL) en 2024-, y es organizada en coordinación con FIRA Barcelona, una de las organizaciones feriales más importantes de Europa.

Industria de reuniones

La directora de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo Jalisco (SECTURJAL), Rocío Lancaster Jones, destacó la importancia de este evento pata fortalecer a la industria de reuniones en la entidad.

"Esta industria es parte fundamental del sector turístico representando 2.1% del Producto Interno Bruto, generando una visita de cinco millones de personas, lo que significa que uno de cada seis visitantes vienen por motivo de eventos", indicó la funcionaria.

Al mencionar el potencial que tiene México Hospitality Expo, el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC) de Guadalajara, Gustavo Staufert, destacó que Jalisco es el segundo estado del país con mayor número de cuartos de hotel (31,000 en la zona metropolitana y en Puerto Vallarta), a lo que se suma toda la costa del Pacífico y Golfo de Cortés con destinos como Riviera Nayarit, Mazatlán y Los Cabos.

"En la parte de alimentos y bebidas, tan solo Guadalajara tiene más de 17,000 establecimientos de expendio de comida; y el carácter económico de las ferias: mientras tradicionalmente un turista que viene de esparcimiento, lo que gasta en su renta de hotel se multiplica por cinco, en el caso de las ferias se multiplica por 12", precisó Staufert Buclon.

La exposición contará con siete sectores: Fully equipped, centrado en equipamiento para hotelería y cocina; Atmosphere, en interiorismo; Coffee, Bakery, Pastry, en cafeterías, panes y postres; Setting, en servicio de mesa; Tech and Entertainment, en tecnología y entretenimiento; Food and Provisions, en proveeduría alimenticia, y Delivery, Transportation and Services, en transporte, entrega y servicios profesionales.

Encuentros internacionales

Para aumentar el interés de los participantes, en el marco de México Hospitality Expo se realizará el Tercer Congreso Internacional del Círculo Internacional de Directivos y Directivas de Hotelería (CIDH) y el VI Encuentro Empresarial Internacional Hospitality, Design & Wellness: México-Caribe, encuentros de talla mundial que se celebran por primera vez fuera de Europa.

El evento también será sede del EncuentroTrimestral de la Asamblea Nacional de la Asociación de Hoteles y Moteles que reúne a empresarios del sector hotelero en todo el país, además del Jalisco Travel Fest organizado por la American Chamber of Commerce Capítulo Guadalajara, donde se ofrecerán talleres, conferencias y paneles abordando temas de innovación y tendencias de la industria.