Industria de protección contra incendios exige visibilidad y regulación

Guadalajara, Jal. Aunque los incendios urbanos no tienen tanto impacto mediático como los sismos o huracanes en México, su afectación tanto humana como económica es tan relevante, que solo en la última década estos siniestros aumentaron 10% de forma anual y actualmente representan el 31% de los desastres en el país, generando el 27% de la mortalidad asociada, principalmente por humo y gases tóxicos.

Frente a este panorama, la industria de la protección contra incendios, liderada por la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI) y el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (CONAPCI), demandó mayor visibilidad, inversión y una actualización urgente del marco normativo.

“Representamos cerca del 70% de la industria de la protección contra incendios en México, con un impacto transversal en todas las actividades económicas. Sin embargo, seguimos siendo vistos como un costo, no como un factor clave para la continuidad de negocios y la seguridad humana”, afirmó Víctor Espinola Llaguno, director general de ambas organizaciones.

Industria clave

El sector genera alrededor de 40,000 empleos y representa un valor estimado de 1,000 millones de dólares, con un potencial de crecimiento del 10% anual si se contara con una regulación moderna e integral, indicó el dirigente del sector.

Pese a su relevancia, “la falta de normatividad actualizada genera pérdidas por hasta 34,000 millones de pesos al año, sin considerar los costos sociales, medioambientales y de salud pública asociados a los incendios”, enfatizó Espinola.

Marco normativo obsoleto

No obstante, añadió, en México solo hay una Norma Oficial Mexicana relacionada con la seguridad contra incendios en los centros de trabajo. Se trata de una norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, data del año 2010 y no se ha actualizado.

El Sistema Nacional de Protección Civil surgió a raíz de los terremotos de 1985 pero el Atlas de Riesgos no aborda los temas de fuego como sí lo hace con los huracanes.

Expo Fire & Safety

Tras ocho años de realizarse en la Ciudad de México, Expo Fire & Safety 2025 se llevará a cabo en Expo Guadalajara del 27 al 29 de octubre próximos.

El evento reunirá a más de 5,000 asistentes de 16 países, con 240 stands en una superficie de 8,000 metros cuadrados, consolidándose como la tercera exposición del sector más importante del mundo, solo detrás de las ediciones de Estados Unidos y Alemania.

“Este encuentro no solo reúne a la industria global, también abre un espacio de discusión para construir una agenda nacional de seguridad integral. Será una plataforma para impulsar una reglamentación clara, moderna y suficiente, y la punta de lanza será el estado de Jalisco”, señaló Espinola.

En el marco del evento, se abordarán temas estratégicos como el almacenamiento seguro de materiales, la electromovilidad y el riesgo de baterías de litio, los edificios de gran altura y uso mixto, y los retos de la infraestructura urbana frente al crecimiento vertical.

La exposición reunirá a actores clave de toda la cadena de valor: fabricantes, consultores, aseguradoras, autoridades locales y federales, cuerpos de bomberos, universidades e industria en general.