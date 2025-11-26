Gobierno de Puebla dispone de 200 millones para modernización del transporte público

Puebla, Pue. El gobierno del estado dispuso de una bolsa de 200 millones de pesos para que concesionarios del transporte público puedan acceder a enganches del 20% para adquirir nuevas unidades. Lo anterior, como parte del proceso de modernización del servicio en Puebla.

Así lo anunció el mandatario Alejandro Armenta Mier, quien espera que los prestadores del servicio aprovechen esta oportunidad, ya que la inversión total para dar los enganches será a fondo perdido.

Comentó que la modernización del transporte público es una demanda de los usuarios, por lo cual se lleva a cabo la revista vehicular a las unidades, desde agosto pasado.

Los créditos que soliciten transportistas para el enganche de unidades nuevas de bajas emisiones o híbrido, corresponderá al valor del automotor.

Armenta Mier puntualizó que accederán a los financiamientos, quienes tengan unidades con vigencia anterior a 2015, esto tras cumplir su vida útil de 10 años, conforme a la Ley del Transporte.

El padrón unidades registradas en el estado registra 34,389, de las 13,906 son transporte público colectivo y 20,483 son servicio público mercantil, es decir taxis.

El mandatario estatal comentó que el incentivo aplica para la compra de unidades diésel de bajas emisiones (combis), así como vehículos híbridos o eléctricos tipo sedán.

Dijo que este programa es ajeno a organizaciones de transportistas, quienes deben acercarse de manera individual y tengan alguna concesión.

El 80% restante del valor del vehículo será cubierto por las economías generadas y con apoyo de instituciones bancarias o financieras elegidas libremente por el transportista, al cual ya pueden acceder”, expuso.

Agregó que los dueños de esas unidades tienen que llevarlas a la revista vehicular para ser sujeto de financiamiento para el enganche.

Confió que esta bolsa de 200 millones de pesos, se utilice por los concesionarios, ya que a Puebla urge modernizar sus unidades, porque la mayoría cumplió con su vida útil respecto a la década que deben tener.