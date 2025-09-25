Puebla lleva 66% en meta del programa Vivienda del Bienestar

Puebla, Puebla. En la entidad se estaría cumpliendo por arriba del 66% la meta de construirse 1,838 casas como parte del programa Vivienda del Bienestar en este 2025 que impulsó el gobierno federal.

Así lo dijo el secretario de Bienestar estatal, Javier Aquino Limón, tras agregar que antes de terminar el presente años se terminarán 1,200 casas, cuyas obras se hicieron en los municipios de Esperanza,San José Chiapa y Puebla.

Detalló que son dos desarrollos a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), de 300 casas cada uno en el interior del estado. En tanto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hizo otras 600 al poniente de la Angelópolis.

Puntualizó que estas viviendas son para personas que no tienen derechohabiencia, ganan menos de dos salarios mínimos y que el proceso de asignación está a cargo del gobierno federal, a través de un registro que se hizo y por medio de un proceso de insaculación.

En el caso de las 600 casas que se construyen en los municipios de Esperanza y San José Chiapa, donde está la planta de AUDI, Aquino Limón destacó que hace dos semanas, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, visitó esas dos demarcaciones para constatar los avances de las obras.

Asimismo, dijo que otros 15 municipios están pidiendo que se les considere para hacer viviendas, por lo que corresponderá a la Conavi hacer una evaluación de los predios que proponen.

Explicó que en esos casos se revisa la viabilidad de los predios, tipo de uso de suelo, condiciones en las que se encuentren, que no estén en zonas de riesgo y otras características que se requieren, para posteriormente, elaborar los proyectos ejecutivos de construcción de viviendas en Puebla.

A nivel nacional, la meta del programa federal es hacer 22,349 casas, por lo que las 1,838 casas previstas para la entidad poblana representan el 8.2% del total.

Además, el secretario de Bienestar dijo que el Fovissste igual tiene un predio en el que se van a construir alrededor de 400 viviendas, con lo cual se abonará para alcanzar la meta en Puebla.

El programa Vivienda para el Bienestar considera 23 municipios de Puebla y cuenta con 40 hectáreas para hacer los espacios habitacionales.