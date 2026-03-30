Costco invertirá 100 millones de dólares para abrir nueva tienda en Querétaro

Querétaro, Qro. Costco, la cadena internacional de hipermercados con formato de club de precios, invertirá 100 millones de dólares para establecer una nueva tienda en Querétaro.

La unidad estará en Corregidora, municipio metropolitano, y será la segunda en la entidad, la primera está en la capital.

Este lunes 30 de marzo directivos de la compañía y autoridades locales realizaron la ceremonia para colocar la primera piedra de la obra.

La segunda tienda estará sobre casi 70,000 metros cuadrados, tendrá un piso de venta de 15,000 metros cuadrados y más de 700 cajones de estacionamiento, precisó la directora de bienes raíces y área jurídica de Costco México, Patricia Quiles Arteaga.

También tendrá una estación de servicio, un elemento que —dijo— es innovador en el formato que desarrolla la compañía.

“Es innovador el formato en el que está trabajando Costco hoy en día, donde se integra la tienda y una estación de servicio. Estamos muy emocionados de colocar este formato en esta gran ciudad”, expresó la directiva.

El proyecto generará 360 empleos directos, además de los puestos indirectos que requiere la construcción y operación de la unidad, precisó el subsecretario de Desarrollo Económico del estado, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Genaro Montes Díaz.

La nueva tienda estará en un punto de la Zona Metropolitana de crecimiento demográfico y económico, refirió el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trapala, al señalar que el municipio es un punto estratégico para la inversión.

La sucursal ofrecerá 5,600 productos nacionales e importados, entre ellos, de la marca Kirkland Signature. También, integrará un Sushi Room: una sección especializada en comida japonesa para llevar.

Y, por primera vez en el estado, se establecerá una estación de gasolina de Costco con 16 posiciones; que ofrecerá gasolina Kirkland Signature con certificación internacional Top Tier Detergent Gasoline en estándares de calidad, rendimiento y precisión en el despacho.

La nueva sucursal tendrá elementos de sustentabilidad: iluminación LED y una planta para el tratamiento de aguas residuales.

Farmacias del Ahorro anuncia inversión

En la capital de Querétaro, Farmacias del Ahorro confirmó una inversión de 460 millones de pesos para instalar 40 sucursales.

La expansión avanza en tres etapas: en 2025 se invirtieron 103 millones de pesos en la apertura de distintas sucursales, en el 2026 se invertirán 70 millones de pesos en la consolidación de distintas sucursales y en el 2027 ejercerán 287 millones de pesos, informó el director de Gestión Operativa Zona Occidente de Farmacias del Ahorro, Alfredo Fernando Manzo Suárez.

El proyecto prevé la generación de 550 empleos directos y 850 indirectos, informó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera. El secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling Sánchez, precisó que la inversión es parte de la expansión de la empresa a nivel nacional para instalar 200 nuevas sucursales.

El municipio y la empresa firmaron un convenio de colaboración para llevar a cabo jornadas de salud, atención y consultas, en algunas delegaciones, e incluye otras acciones, informó la administración municipal.