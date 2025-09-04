Congreso de Jalisco abrirá diálogo con IP para integrar presupuesto colaborativo

Guadalajara, Jal. Para integrar una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos 2026 que incluya la visión de los sectores productivos y sociales, y cubra las necesidades prioritarias de la entidad, el Congreso de Jalisco iniciará en breve, una serie de reuniones y mesas de trabajo con representantes de organismos empresariales y de la sociedad civil, anticipó la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas.

"Vamos a empezar a hacer mesas por sectores económicos y sociales para escuchar en dónde está Jalisco, cuáles son las prioridades y en ese sentido, que nuestro presupuesto hable de la realidad que están necesitando las personas. No podemos tener un presupuesto con una sola visión", expresó en entrevista la legisladora jalisciense.

Abundó que se tomará en cuenta también el Plan Estatal de Desarrollo que fue elaborado a partir de encuestas con los ciudadanos quienes "nos marcaron la ruta de qué Jalisco quieren y creo que el Presupuesto de Egresos tiene que tener esta perspectiva".

Presupuesto colaborativo

Gabriela Cárdenas indicó que la socialización con los sectores productivos iniciará a finales de octubre, mientras la propuesta de paquete económico llegará al Congreso el 30 de noviembre para ser aprobado por el Poder Legislativo a más tardar el 15 de diciembre.

"Vamos a armar una ruta; nos vamos a reunir con diversos sectores de manera formal, para poder llevar sus inquietudes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; vamos a hacer este espacio abierto, va a ser un presupuesto colaborativo, buscando que se tome lo más importante de cada sector, también entendiendo que la cobija no alcanza para todo al mismo tiempo, pero sí buscando que lo que no aplique este año, se pueda ejercer en los próximos años de este gobierno".

Al momento, refirió, se tienen en agenda reuniones con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), la Cámara de Comercio y las asociaciones de mujeres empresarias, así como asociaciones civiles diversas.

121 municipios aumentarán predial

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco informó, asimismo, que concluyó la fecha para recibir leyes de ingresos de los 125 municipios del estado. y de ellos, 121 proyectan incrementos en el impuesto predial.

"Se recibieron 125 Leyes de Ingresos, acompañamos también en el proceso de construirlas con los tesoreros municipales, aclararles dudas, acompañarlos en todo lo que implica; ellos lograron aprobar en tiempo y forma sus Leyes de Ingresos", expresó la diputada emecista.

"Tenemos una expectativa de que la gran mayoría, un 66% tendrá incrementos promedio del 5% para el próximo año; algunos tendrán incrementos mayores, entre 8 y 10%, pero la gran mayoría versa sobre eso".

El 30 de noviembre es la fecha límite para que el Congreso de Jalisco dictamine estas 125 Leyes de Ingresos, así como los respectivos dictámenes de las tablas de valores catastrales.