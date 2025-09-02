Concamin ubica a Puebla y 6 estados, con mayor incidencia de robos a autotransportes

Puebla, Pue. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) mencionó que en siete estados, entre ellos Puebla, es donde más robos a transporte de carga ocurren, con pérdidas hasta de 20 millones de pesos al día.

Alejandro Malagón Barragán, presidente de ese organismo, quien estuvo en la Angelópolis para la Expo ANAM, consideró que falta reforzar más la vigilancia en carreteras, aunque si bien el robo a transporte bajó 20% en el último año, “tampoco es para celebrar”, porque se afecta de forma grave a las empresas cuando son víctimas contra sus autotransportes.

Comentó que la instalación de paraderos seguros, como los que se colocaron en Puebla son una opción para reducir la incidencia, pero deben participar los tres órdenes de gobierno en puntos estratégicos.

Ahondó que el robo de mercancías ocurre contra autotransportes de las mismas empresas o mayoristas que distribuyen en el país.

Puntualizó que el Estado de México es donde más se da esta problemática con el 40%, mientras que en Puebla se da el 15%; el resto se divide en Morelos, Michoacán, Jalisco y otros dos que no mencionó.

“El robo de autotransportes persiste en el país y sigue poniendo en riesgo la seguridad de los operadores y el flujo comercial”, reiteró.

Malagón Barragán comentó que más allá del robo de mercancías, también se debe atacar el mercado negro, a donde llega para ofrecerse a precios bajos.

Indicó que ese clandestinidad ni siquiera es así, ya que en tianguis y mercados es donde se oferta lo hurtado, donde los municipios son primeros respondientes para actuar en coordinación con los gobierno de los otros dos niveles.

Insistió que los paraderos seguros en Puebla están funcionando en el municipio de Acajete, donde los transportistas pueden detener su paso y descansar sin estar preocupados de que puedan ser víctimas de la delincuencia.

Sobre la Expo Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM), se espera captar 70,000 millones de pesos en encuentros de negocios y cerrar el año con cifras de 350,000 millones de pesos en el sector abarrotero.

El encuentro de negocios tiene lugar del 2 al 4 de septiembre en el Centro Expositor, ubicado en la zona de los Fuertes, en el que participan más de 309 empresas abarroteras.