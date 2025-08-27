El robo en carreteras ha bajado 27% en lo que va del sexenio: Guardia Nacional

El robo en las carreteras del país ha caído 27% en los 330 días que lleva el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, esto gracias a la estrategia “Balam” para hacer frente a este delito con el despliegue de la Guardia Nacional en 12 estados de la República y 22 tramos carreteros.

Así lo informó Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, quien además agregó que la recuperación de vehículos de transporte de carga robados ha incrementado en ese periodo.

“Se ha obtenido, durante los 330 días de la administración, una reducción en este delito (robo en carreteras) del 27% en comparación con el periodo similar anterior. Asimismo, la recuperación de vehículos de transporte de carga robados en el mismo periodo y vías de comunicación mencionadas asciende al 61%”, detalló el funcionario.

Recordó que con el fin de atender con mayor eficacia el robo de autotransporte de carga, a partir del 9 de julio, se implementó la Operación “Cero Robos” en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla.

“A la fecha, después de 49 días de operación, se ha obtenido una reducción de 55% en este delito en la primera de las vías nombradas y del 50% en la citada en segundo término”, ahondó Cortés Hernández.

Igualmente declaró que se ha logrado recuperar, en ambas autopistas, 30 de los vehículos robados y “mediante reacciones oportunas se han frustrado 13 intentos de asalto”, además de que “gracias a labores de inteligencia, trabajo coordinado y apoyo de las fiscalías, se logró la detención de 18 personas”.

“Por su parte, y como también se señaló, por la situación particular del estado de Sinaloa, el robo de vehículos particulares en las autopistas Mazatlán-Culiacán se redujo en un 46.67%”, declaró el comandante de la Guardia Nacional.