Inversión por Mundial en México se estima en 3,000 millones de dólares

En México, la inversión para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se estima en 3,000 millones de dólares o poco más de 53,000 millones de pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

Dicha cifra fue revelada por el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, durante su intervención en el lanzamiento de la campaña ‘Lo hecho en México siempre gana’, en conjunto con la Secretaría de Economía.

“En México, la inversión sólo para este Mundial se estima en alrededor de 3,000 millones de dólares. El estadio Banorte representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años”.

Arriola Peñalosa no dio más detalles sobre la distribución de esa inversión. Únicamente recalcó que el 10% corresponde a las remodelaciones del estadio Azteca, ahora llamado estadio Banorte por razones de patrocinio y que durante el Mundial se llamará estadio Ciudad de México.

Variación de cifras

Su estimación difiere de otras que se han manejado en distintas fuentes desde meses antes de la Copa del Mundo, que será del 11 de junio al 19 de julio entre México, Estados Unidos y Canadá.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por ejemplo, estimó las inversiones para el Mundial entre las tres sedes del país, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en 8,000 millones de dólares.

“El Mundial debe asumirse no sólo como un evento deportivo, sino como una oportunidad para construir un legado económico y social duradero. Para lograrlo, se requiere fortalecer condiciones clave como seguridad, estado de derecho, certeza jurídica y energía suficiente y competitiva que impulse la inversión”, expresó Coparmex en enero de 2026.

Por otra parte, en una columna para la revista Forbes, el periodista Víctor Hugo Arteaga —Premio Nacional de Periodismo 2016 tras una investigación que envió a prisión al ex gobernador Javier Duarte— estimó la inversión total en 1,800 millones de dólares.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia porque, por primera vez, la FIFA permitió 48 selecciones. Eso expande el abanico de partidos a 104 (en Qatar 2022 fueron 64).

No obstante, México albergará apenas 12.5% de los partidos del Mundial 2026: cinco en Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

Pese a ello, la estimación de la Secretaría de Turismo Federal, encabezada por Josefina Rodríguez, es que México reciba entre 5 y 6 millones de turistas durante el Mundial. Coparmex, por su parte, prevé una derrama económica superior a los 3,000 millones de dólares.

“Este Mundial no sólo generará derrama económica, sino empleos. Más o menos el 48% del consumo de un turista aumenta en el sector, en restaurantes y hoteles”, exaltó Rodríguez Zamora.

“Se prevé que del 11 de junio al 19 de julio crezca el turismo un 44% y cuando los medios me preguntan si eso es alcanzable, por supuesto. En enero tuvimos 9 millones de visitantes extranjeros. Para este Mundial prevemos que existan 6 millones de visitantes”.

Impacto económico y mediático

El comisionado de la FMF añadió que el ciclo económico de la FIFA proyecta que el Mundial 2026 tendrá un impacto “80% más que en Rusia (2018) y 70% más que en Qatar (2022)”, aunque no profundizó en este aspecto.

Según un reporte oficial, la FIFA obtuvo 2,368 millones de dólares de ingresos netos en 2022 tras la Copa del Mundo de Qatar. “Lo importante es que todos los recursos de futbol en el mundo son reinvertidos en desarrollo”, evaluó Mikel Arriola.

El directivo también mencionó que la inauguración del Mundial 2026, el 11 de junio en el estadio Azteca entre México y Sudáfrica, será vista por 6,000 millones de personas, rebasando las 4,000 millones del primer partido en Qatar 2022.

La FMF y la Selección Mexicana fueron certificadas con el sello Hecho en México en noviembre de 2025, generando presencia de marca en todos los partidos del Tri en estadios, contenidos editoriales y en al foto oficial.

“Hoy, como industria del futbol, nos sumamos a la campaña ‘Lo hecho en México siempre gana’. México volverá a ser el centro del escenario global y cuando el mundo nos mire no sólo verá estadios llenos o partidos históricos, verá quiénes somos y de qué estamos hechos”, expresó Arriola Peñalosa.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, agregó: “Seis billones de personas nos van a tener presentes muy pronto y qué mensaje les vamos a mandar: bienvenidos a México, gran civilización, amigable, no agresiva, que cree en la esperanza de la humanidad, que busca recibir a todos y que acepta diferencias”.