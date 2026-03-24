Selección de Portugal llega a Cancún y se alista para su encuentro contra el Tri en el Estadio Azteca

La Selección de Portugal arribó la noche de este martes a Cancún, sin Cristiano Ronaldo, para iniciar su preparación rumbo al amistoso frente a la Selección Mexicana de futbol, en el marco de la fecha FIFA.

La noticia fue confirmada por Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), quien aseguró que la logística ya está en marcha para que el ingreso de las delegaciones sea impecable.

“Vamos muy bien en ese sentido. Aquí ya van a empezar a llegar equipos. Va a llegar Portugal y Uruguay, y todas las facilidades que se les va a dar”, afirmó el funcionario, quien subrayó que existe un acuerdo directo con la FIFA para eliminar cualquier obstáculo burocrático.

La llega fue en la terminal FBO del aeropuerto de Cancún, dónde no hubo acceso a la prensa.

La visita de Portugal a México no será larga, pero sí milimétrica. El plan está diseñado para optimizar tiempos, evitar desgaste y mantener al grupo enfocado en un solo objetivo: el partido ante la Selección Mexicana en el regreso de uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

La agenda de la selección lusitana arranca con la llegada a Cancún y concentración en el hotel Fairmont Mayakoba de la Riviera Maya.

Los días 25 y 26 de marzo tiene programados entrenamientos a puerta cerrada a nivel del mar, mientras que el 27 de marzo darán una conferencia de prensa y realizarán su traslado por la noche a Ciudad de México vía Aeropuerto Internacional de Toluca

El 28 de marzo se llevará a cabo partido en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, para que finalmente un día después viajen a Atlanta para enfrentar a Estados Unidos el 31 de marzo.

El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra consideró que este tipo de eventos, junto a la concentración de la selección de Uruguay durante el Mundial de Futbol a mediados de año, dan realce al Caribe Mexicano como marca y como sede de eventos turísticos de talla internacional.